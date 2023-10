Quanto consuma una stufa elettrica? Consigli per risparmiare sulla bolletta

Dopo un lungo periodo di caldo e clima mite, il maltempo è arrivato in Italia. Con l'arrivo di novembre e dell'inverno è previsto anche un abbassamento delle temperature. Per questo motivo è importante farsi trovare preparati in modo da affrontare i primi freddi e la stagione invernale. Come? Con l'utilizzo di elettrodomestici indispensabili per riscaldare le nostre case. Tra i più diffusi la stufa elettrica. Ma quanto consuma?

Stufa elettrica per riscaldare case ed ambienti: i modelli in vendita

Durante la stagione invernale la stufa elettrica è sicuramente tra i prodotti più utilizzati per riscaldare le case. Si tratta di dispositivi elettrici facilmente trasportabili da una stanza all'altra e molto efficienti visto che, nel giro di poco tempo, riescono a riscaldare ambienti di grandi mq. Attenzione: le stufe elettriche sono molto amate, ma anche criticate. Il motivo? I consumi! Non è una novità che la stufa elettrica consuma parecchia energia e di questi tempi visto il costo dell'elettricità è importante stare attenti per evitare bollette della luce bollenti!

Prima di tutto va detto che esistono in commercio diversi modelli di stufe elettriche: la prima è quella dotata di un radiatore ad olio che si riscalda grazie ad una resistenza. Il dispositivo presenta anche un termostato per regolare i vari livelli di temperature ha tra i pregi la velocità nel riscaldarsi. Il secondo modello è sicuramente il più diffuso: la stufa alogena disponibile anche ad infrarossi e al quarzo. Questi dispositivi sono dotati di lampade al cui interno c'è un gas che, una volta riscaldato, raggiunge alte temperature. Sono tra le più richieste e acquistate, ma hanno dei consumi maggiori. Infine i modelli a termoventilatori e termoconvettori. I primi sono dotati di una resistenza elettrica anche in ceramica e di un ventilatore che permette di espandere il calore nella stanza, mentre i secondi sono perlopiù similari, ma non presentano alcuna ventola e di conseguenza sono più silenziosi.

Stufe elettriche, i consumi e come risparmiare

Generalmente quando si parla di stufe elettriche il primo pensiero va ai consumi. Questi dispositivi elettrici, in grado di riscaldare con grande velocità gli ambienti, presentano sicuramente consumi importanti, ma mediamente il consumo in w di una stufa elettrica è tra i 300 e i 2.500 W. Quanto consuma? Per scoprirlo va fatto un velocissimo calcolo moltiplicando la potenza per le ore di utilizzo. Immaginiamo di avere una stufa elettrica di potenza 1000 W; nel caso la tenessimo in funzione 4 ore avremo un consumo di 4000 Wh con un consumo in bolletta di 4 kwh. Il consumo di energia elettrica, in base alle quotazioni del momento, sono in media di 0,15 euro/kWh. Il costo giornaliero è di circa 0,60 centesimi al giorno per un totale di 20 euro al mese.

Si tratta di un costo non così eccessivo se paragonato ad altri , anche se è possibile ricorrere a qualche piccolo stratagemma per risparmiare in bolletta. Prima di tutto è importante usarla nel modo corretto, visto che non può essere tenuta accesa per tutta una intera giornata. E' consigliabile utilizzarla nelle ore più fredde del giorno, tipo la sera, e impostare la temperature al minimo in modo da emanare meno calore e quindi far abbassare i consumi.