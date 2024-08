Quando iniziano le scuole? Ecco il calendario regione per regione

Le Regioni hanno comunicato il calendario per il nuovo anno scolastico 2024-2025. Quando si torna tra i banchi di scuola? Ecco il calendario, suddiviso regione per regione, con la data di riapertura delle scuole.

Quando riaprono le scuole? Il calendario regione per regione

Ci siamo: pochi giorni ci separano dalla prima campanella che segna la riapertura delle scuole. Con l'arrivo di settembre è tempo di ritornare dietro i banchi di scuola per milioni di alunni e docenti, ma quando inizia la scuola? Tutte le Regioni hanno diramato i calendari scolastici per l'anno 2024-2025 segnalando anche i giorni di sospensione e i giorni delle festività. Prima di tutto partiamo dal calendario, regione per regione, dell'inizio del nuovo anno scolastico.

La prima regione è l'Alto Adige dove le scuole riaprono il 5 settembre, mentre il 9 settembre è la data d'inizio del Trentino Alto Adige. L'11 settembre, invece, è tempo di tornare a scuola per tutti i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. E ancora: 12 settembre aprono le scuole in Campania, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia ed infine data 16 settembre per le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Puglia. Ecco un riepilogo con tutte le date di riapertura delle scuole suddivise per regione:

5 settembre: Alto Adige

Alto Adige 9 settembre: Trentino

Trentino 11 settembre: Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto 12 settembre: Campania, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia

Campania, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia 16 settembre: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Puglia

Scuole, il calendario con i giorni di sospensione e le festività nazionali

Non solo, le Regioni hanno comunicato anche i giorni di sospensione delle lezioni per l'anno scolastico 2024-2025, ma per conoscere i giorni e i dettagli vi invitiamo a collegarvi sul sito ufficiale delle singole Regioni. Infine ecco per voi il calendario delle festività nazionali per l'anno scolastico 2024-25:

1° novembre 2024

8 dicembre

25 dicembre (Natale)

26 dicembre (Santo Stefano)

1° gennaio 2025 (Capodanno)

6 gennaio (Epifania)

20 aprile (Pasqua)

21 aprile (Lunedì dell‘Angelo)

25 aprile (Festa della Liberazione)

1° maggio (Festa del Lavoro)

2 giugno (Festa della Repubblica)

Festa del Patrono (se ricade in un giorno di lezione)

Attenzione: la domenica è da sempre giorno di festa per tutti gli studenti, professori e personale scolastico.