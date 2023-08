Quando finirà la terza ondata di caldo dell'estate? Novità per fine agosto

Le ultime proiezioni meteo, che comunque vanno ancora considerate come affette da una certa incertezza, indicherebbero pochi cambiamenti significativi fino alla giornata di sabato 26 agosto, con una persistenza in particolare dell’intensa ondata di caldo favorita dall’alta pressione di origine nord-africana.

Il caldo intenso è e rimarrebbe nella sua fase culminante con conseguenti disagi: temperature massime diffusamente intorno alla soglia dei 35 gradi ma con picchi superiori, a sfiorare i 40, nelle zone interne del Centro, della Sardegna e della bassa Val Padana; minime anch’esse ben oltre al media, in molte località vicine ai 25 gradi; clima afoso nelle valli e conche interne; calura anche in montagna con le Alpi che sperimentano anomalie anche superiori ai 10 gradi e con lo zero termico poco sotto ai 5000 metri.

La stabilità anticiclonica favorisce un tempo prevalentemente soleggiato e stabile; in questo quadro continuano a fare eccezione l’Appennino meridionale e i rilievi della Sicilia dove, in seguito alla presenza in quota di una debole circolazione depressionaria, lo sviluppo pomeridiano di cumuli può sfociare in qualche isolato e breve rovescio o temporale. Più sporadici e occasionali gli episodi di instabilità pomeridiana sulle Alpi che potrebbero divenire più probabili nella giornata di sabato.

Stop al caldo entro la fine di agosto: in arrivo temporali anche forti

Nei giorni successivi, tra domenica 27 e l’inizio della prossima settimana, un’onda depressionaria con centro su Mare del Nord e allungata, insieme a una massa d’aria meno calda, verso la penisola iberica tenderà ad avanzare verso l’Italia a iniziare dalle regioni settentrionali.

Il Nord quindi domenica potrebbe essere raggiunto da un fronte temporalesco con fenomeni violenti e brusco calo delle temperature. La successiva avanzata del fronte di aria fresca dovrebbe poi porre fine all’ondata di calore anche nel resto d’Italia entro fine agosto. Per una conferma e maggiori dettagli di questa evoluzione bisognerà attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.