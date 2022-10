Quando cambia l’ora legale a solare 2022: la data e come si sposteranno le lancette

Manca davvero poco all'arrivo dell'ora solare in Italia. Il passaggio dall'ora legale all'ora solare è previsto per la fine di ottobre e consiste nello spostare di un'ora indietro le lancette dell'orologio. Ecco la data del passaggio da ora legale a ora solare in Italia.

Ora legale 2022: quando cambia in Italia?

Con la fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno le giornate calde e soleggiate lasciano spazio alle piogge e al freddo. In concomitanza con questo scenario arriva anche il cambio dell'ora che passa da legale a solare. Il passaggio dall'ora legale all'ora solare è stato confermato anche quest'anno in Italia. Il cambiamento è fissato nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 quando potremo dire addio all'ora legale dando il benvenuto a quella solare. Come?

Spostando di un'ora indietro le lancette dell'orologio dalle 3.00 alle 2.00 di notte. Il cambio d'orario ci permetterà di dormire un'ora in più privandoci però di un'ora in più di luce del sole. L'aggiornamento al passaggio dell'ora sarà automatico in tutti i dispositivi digitali: dallo smartphone al pc, dal tablet e console. In caso di dispositivi analogici bisognerà procedere manualmente al cambio spostando le lancette di un'ora indietro.

Passaggio ora legale a ora solare: le conseguenze

Cosa succederà con il passaggio dall'ora legale a quella solare? Con il cambio dell'ora potremo godere di più luce al mattino a discapito del pomeriggio visto che il sole tramonterà intorno alle 4.00. Un cambiamento importante che segna inesorabilmente la fine dell'estate. Diversi sono gli effetti causati dal cambio dell'ora che potrebbero anche scombussolare la vita di tutti noi. Per questo motivo è necessario un breve periodo di riassestamento per godere al meglio del cambio dell'ora.

Infine ricordiamo che da tempo si parla di una possibile abolizione dell'ora legale. Il motivo? Dal 2018 tantissimi paesi dell'Unione Europea hanno avanzato la richiesta di abolizione dell'ora legale per tutta una serie di guadagni sia in termini economici che di tempo. 5 milioni di cittadini dell'UE hanno votato ad una consultazione richiesta dai paesi del Nord Europa come Polonia e Finlandia all'unanimità con il 76% di voti. Al momento però non è stata raggiunta alcuna decisione univoca in fatto di ora legale. L’Italia dal canto suo non ha ancora preso una posizione in merito all'abolizione dell'ora legale.