Quali sono le 20 migliori città d'arte in Europa? La classifica

Holidu, il motore di ricerca nato in Germania nel 2014, ha reso nota la classifica delle 20 migliori città d'arte in Europa. L'Italia trionfa con quattro città classificate nelle prime quattro posizioni. Scopriamo la classifica completa!

Le 20 migliori città d'arte in Europa: l'Italia al top

Se sei un appassionato d'arte non puoi non organizzare un viaggio in una delle 20 migliori città d'arte inserite nella speciale classifica di Holidu. Il motore di ricerca che confronta le offerte disponibili per case vacanze, disponibile anche in audio, ha stilato una classifica con le 20 più belle città d'arte in Europa. Una classifica che tiene conto della cultura, ma anche della storia di ogni singola città. Luoghi magici e senza tempo dove è possibile immergersi alla scoperta dell'arte pura. A trionfare è l'Italia che occupa i primi quattro posti della classifica con le città di Urbino, Lecce, Mantova e Matera. Non solo, le bellezze del nostro paese sono presenti anche al settimo posto con la città di Cosenza e all'ottavo con Cagliari. Scorrendo la classifica, l'Italia è presente anche all'11esimo posto con Assisi, mentre Pavia e Firenze occupano rispettivamente il 13esimo e 14esimo posto. Infine Siena e Venezia al 17esimo e 19esimo posto. Che dire: un vero e proprio trionfo per l'Italia, culla d'arte e tra i paesi più belli al mondo.

La migliore città d'arte per Holidu è Urbino, capoluogo della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. Culla del Rinascimento italiano, il centro storico della città dal 1998 è considerato patrimonio dell'umanità UNESCO. Nella splendida città è possibile ammirare: il Palazzo Ducale, la Casa Natale di Raffaello e la Galleria Nazionale delle Marche con opere di Raffaello e Piero della Francesca. Al secondo posto Lecce, centro storico e gioiello della Puglia, conosciuta per i suoi edifici barocchi. Da visitare: l’Anfiteatro e il Teatro romano, ma anche la Basilica di Santa Croce, Piazza Sant’Oronzo e Piazza del Duomo. Terza posizione per Mantova, città circondata da 3 laghi artificiali e situata in Lombardia, conosciuta per l'architettura rinascimentale degli edifici eretti dai Gonzaga, come il Palazzo Ducale. Al quarto posto troviamo Matera, capitale della cultura 2019, conosciuta in tutto il mondo come la "città dei sassi". Infine al quinto posto Parigi, la città più romantica del mondo considerata la capitale dell'amore. Qui l'arte regna sovrana ovunque!

Le 20 migliori città d’arte d’Europa: la classifica di Holidu

Ecco la classifica completa della piattaforma Holidu cone le 20 migliori città d’arte in Europa con il relativo punteggio: