Qual è l’unico Paese al mondo senza zanzare? Ecco in quale nazione non ci sono questi insetti

Come tutti sanno, con l'arrivo del caldo e dell'estate uno dei problemi più temuti da moltissime persone è quello del proliferare di insetti, in modo particolare delle fastidiosissime zanzare. La presenza di questo insetto si fa sentire maggiormente nelle aree più umide e nelle grandi metropoli. Grazie al suo continuo ronzio, le sue punture e il conseguente prurito che avviene subito dopo che una puntura da parte dell'insetto stesso, la zanzara è indubbiamente tra gli animali più odiati al mondo. Ma esiste un luogo sulla Terra in cui le zanzare non esistono?

Qual è il Paese senza zanzare?

Prima di scoprire se c'è un luogo dove delle temutissime zanzare non vi è alcuna traccia di vita, è bene sapere che le zanzare sono attratte in particolar modo da alcuni tipi di odore della pelle, e che questo tipo di animale si può nutrire anche del sangue umano. Per fare in modo che le zanzare non si avvicinino a noi ed evitare così che ci pungano, ci sono in commercio diversi insetticidi o, meglio, alcuni rimedi del tutto naturali.

Esiste un luogo in cui le zanzare non esistono?

La zanzara è un insetto presente in tutto il mondo ed è in grado di vivere in qualsiasi tipologia di clima. Ma sarà veramente così? C'è un Paese del della Terra dove non ci sono zanzare?

Alla domanda se esiste sul pianeta un luogo in cui le zanzare non esistono, la risposta è sì, questo posto esiste realmente. In contrapposizione a quanto di solito si crede, questo fastidioso insetto non esiste davvero ovunque. L'unico Paese dove le temutissime zanzare non esistono infatti è l’Islanda, dove anche durante la stagione "calda" per eccellenza non si verificano sia la crescita e tantomeno la proliferazione delle zanzare.

Perché in Islanda non ci sono le zanzare?

Nonostante si possa pensare che la mancanza di zanzare in Islanda sia dovuta al freddo, non è proprio così. In molti Paesi del mondo che si contraddistinguono rispetto ad altri per il clima abbastanza rigido e temperature piuttosto basse, come Nord Europa, Siberia e Antartide, la zanzara è comunque presente pronta a pungere chi ci abita.

L’assenza di zanzare in Islanda è dovuta con molta probabilità a due motivi:

in primo luogo la composizione chimica del suolo , che è in gran parte di origine vulcanica;

, che è in gran parte di origine vulcanica; il secondo motivo è la quasi totale mancanza di umidità, un fattore dovuto maggiormente alla persistenza del ghiaccio, che si scioglie nelle acque dei mari una sola volta durante tutto l’anno, e che quindi non permette alle larve di sopravvivere.

Inoltre, le particolari condizioni climatiche dell’Islanda, caratterizzate dalla presenza di forti venti durante la gran parte dell'anno, rendono quasi impossibile la vita in quell'area geografica del pianeta a questo insetto.