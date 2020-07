Prossima settimana al via con sole e clima più caldo, ma non durerà a lungo

Le condizioni meteo tenderanno a restare stabili nella prima parte della prossima settimana, ma non durerà a lungo: da mercoledì una nuova perturbazione raggiungerà il Nord Italia con nuovi temporali.

Le previsioni per le prossime ore.

Settimana prossima il tempo resterà stabile fino a martedì e mercoledì, grazie all'espansione dell'alta pressione sul nostro Paese. Le giornate saranno soleggiate, salvo locali temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, e via via più calde, con temperature in graduale aumento ma comunque con un caldo sopportabile. A metà settimana saranno possibili picchi massimi di 34-35 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole.



Da mercoledì, però, sembra sempre più probabile l'arrivo di un'altra perturbazione, la settima del mese, che coinvolgerà le regioni del Nord tra mercoledì notte e giovedì, e quelle del Centro, specie lungo l'Appennino.