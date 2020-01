Prolungata fase senza piogge di rilievo

L'anticiclone verrà disturbato da una depressione posizionata sul Nord Africa, che richiamerà nuvole al Sud e sulle Isole.

Le previsioni per le prossime ore



Venerdì cielo in gran parte nuvoloso al Nord eccetto sulle zone alpine; nubi compatte anche tra Toscana, Umbria e alto Lazio . Non è esclusa qualche debole pioggia sulla riviera di Levante Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato. Al mattino non si escludono locali nebbie in prossimità dell’alto Adriatico. In serata tenenza a schiarite sul Piemonte e sui settori settentrionali della pianura padano-veneta con conseguente possibilità di ritorno delle nebbie. Temperature minime in aumento al Centro-nord, massime stazionarie o in leggera diminuzione. Anche nei giorni successivi dominerà l’alta pressione che garantirà condizioni prevalenti di tempo stabile nella prospettiva di una prolungata fase senza piogge significative. Nel fine settimana tempo stabile e soleggiato su gran parte del Centro-nord. Sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e sulle Isole sarà presente un po’ di nuvolosità molto probabilmente non associata a precipitazioni di rilievo. Sarà ancora probabile la formazione di nebbie soprattutto sulle pianure del Nord, specialmente durante le ore più fredde. Le temperature non subiranno particolari variazioni, rimanendo su valori intorno alla media o leggermente al di sopra.

Foto iStock/Getty Images