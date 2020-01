Probabile sblocco della situazione nel weekend

Nei prossimi giorni pochi cambiamenti in vista: l'alta pressione che domani sul Paese dall'inizio del mese, continuerà a portare stabilità atmosferica ma anche elevati tassi di smog nelle grandi città. Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì giornata all’insegna del tempo inizialmente stabile in quasi tutte le regioni. Già dalla tarda mattinata però saranno evidenti i primi sintomi dell’arrivo di una perturbazione che porterà delle piogge tra Liguria e alta Toscana e qualche nevicata sulle Alpi occidentali. Tra sera e notte questo sistema nuvoloso attraverserà tutte le regioni settentrionali dove saranno possibili precipitazioni sparse, in rapido miglioramento già in nottata all’estremo Nordovest. Durante questa fase qualche pioggia sarà possibile anche su buona parte della Toscana. Non è escluso il rischio di temporali sulla riviera di Levante. Nel resto del Paese tempo ancora stabile. Temperature senza grosse variazioni e leggermente sopra la media sulle regioni settentrionali. Venti di Libeccio in rinforzo sul Mar Ligure e sui mari di Corsica e di Sardegna , Maestrale in indebolimento al Sud . Sabato la perturbazione tenderà gradualmente ad allontanarsi lasciando alcune precipitazioni soprattutto al Nordest, in esaurimento nella seconda parte della giornata. Al Nordovest tempo in prevalenza soleggiato, mentre al Centro-sud persisterà una nuvolosità alternata a delle schiarite con qualche debole e isolata precipitazione sulla Calabria tirrenica. Temperature quasi stazionarie e venti di Maestrale in rinforzo sui mari occidentali. Per domenica rimangono ancora grosse incertezze sull’evoluzione meteo della giornata: lo scenario ad oggi più probabile vede una giornata con cielo in gran parte nuvoloso ma con scarso rischio di precipitazioni.

Foto Ansa