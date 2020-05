Prima parte della settimana con piogge al Centro-Nord

Nel corso del fine settimana assisteremo ad un graduale cedimento dell’alta pressione al Centro-Nord per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione, che darà luogo ad una fase di forte maltempo a partire dalla seconda parte di domenica, con piogge e temporali che dal Nord-Ovest e dalla Sardegna si estenderanno entro lunedì alle altre regioni centro-settentrionali, accompagnati da un brusco calo termico. Il tempo resterà più stabile e molto caldo al Sud e in Sicilia, dove anche l’inizio della prossima settimana sarà dominato da intense correnti di Scirocco.



Le previsioni per le prossime ore. Le

Lunedì la perturbazione coinvolgerà anche il Nord-Est e parte del Centro, mentre in Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia transiterà una nuvolosità variabile che lascerà spazio anche a schiarite significative. In Sardegna qualche isolato rovescio o temporale possibile nel nordovest dell’Isola, abbastanza soleggiato altrove. Al mattino fenomeni anche abbondanti a ridosso delle Alpi e nelle pianure del Piemonte, della Lombardia e delle Venezie. Possibili rovesci o temporali tra il Levante ligure e l’alta Toscana, fenomeni più deboli e isolati nel resto del Nord e della Toscana nel nord delle Marche, in Umbria e nelle zone interne del Lazio. Tra pomeriggio e sera fenomeni progressivamente più localizzati al Nord, ma con il rischio di locali rovesci o temporali su alto Piemonte, Lombardia, Venezie e settore intorno al Ligure. Dopo una pausa, in serata rischio di locali rovesci o temporali anche su bassa Toscana, Umbria e Lazio. Giornata calda al Sud con temperature anche vicine ai 30 gradi favorite dai venti intensi di Scirocco; valori massimi invece in calo al Centro-Nord e Sardegna occidentale. Venti in generale meridionali con lo Scirocco che soffierà anche sul medio e alto Adriatico. Martedì giornata variabile con tempo instabile al Nord, col rischio di locali piogge, specie dal pomeriggio, quando sarà elevato il rischio di piogge soprattutto su settori alpini e Piemonte occidetale. In serata molto nuvoloso con piogge sparse in Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia centro-settentrionale, Triveneto. Al Centro nuvolosità sparsa, con un cielo parzialmente nuvoloso e la possibilità al mattino di qualche pioggia su nord della Toscana, Umbria e interno del Lazio. Le maggiori schiarite le ritroveremo lungo l’Adriatico. Al Sud e nelle Isole maggiori giornata abbastanza soleggiata, salvo qualche velatura e qualche annuvolamento più significativo in Sardgna e Campania. Temperature in rialzo al Nord, in calo sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, anche piuttosto sensibile nelle regioni meridionali. Giornata ventosa sull’alto Adriatico per venti moderati o tesi da est, nel resto d’Italia venti in prevalenza deboli e meridionali. Anche la giornata di mercoledì sarà prevalentemente nuvolosa e piovosa al Nord, specie nelle regioni di Nord-Ovest, dove i fenomeni dovrebero risultare più intensi e insistenti. Nuvolosità variabile al Centro, con basso rischio di piogge. Sereno o poco nuvoloso al Sud e nelle Isole maggiori. Sui mari di Ponente si rafforza il vento di Scirocco, che sospingerà nuovamente una massa d’aria molto calda verso le regioni meridionali e le due isole maggiori, dove è attesa una nuova impennata delle temperature.