Ponti e festività, il calendario 2024: ecco quali e quanti giorni di vacanza potremo avere

L'anno che sta per iniziare si presenta particolarmente favorevole per chi ama concedersi qualche breve viaggio. Ponti e festività 2024 permetteranno infatti di beneficiare complessivamente di quasi un mese di vacanza con soli 5 giorni di ferie.

Ponti 2024, il calendario completo

Prendersi qualche giorno di ferie dal lavoro e godersi più giorni di relax approfittando delle festività sarà particolarmente facile nel 2024, grazie un calendario che offre la possibilità di fare quasi un mese di vacanza con appena 5 giorni di ferie.

Osservare in anticipo in quale punto della settimana sono collocati i giorni rossi è divenuta un'abitudine per molti, in particolare per coloro che vogliono poter programmare in anticipo una vacanza extra. Se da un lato vi sono tre festività che non permettono di concedersi weekend lunghi, dall'altro vi sono altrettante "ghiotte" occasioni per iniziare a organizzare qualche viaggio di 3/4 giorni.

Molti lavoratori avranno così la possibilità di trascorrere ben 24 giorni di vacanza prendendone soltanto 5 di ferie. Ovviamente questo "schema" è valido solo per i lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività dal lunedì al venerdì e mai nei weekend o nei festivi.

Ponti e festività 2024, 24 giorni di vacanza con appena 5 di ferie

L'anno nuovo inizia subito con un weekend allungato, visto che il 1° gennaio cade di lunedì. La seconda festività dell’anno - 6 gennaio giorno dell'Epifania - sarà però d’aiuto per pochi trattandosi di un sabato.

Pasqua e Pasquetta si festeggiano rispettivamente domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, ma per arrivare al primo lungo ponte sarà necessario attendere la Festa della Liberazione. Il 25 aprile 2024 cade infatti di giovedì, e prendendo un solo giorno di ferie (venerdì 26) sarà possibile fare una vacanza di ben 4 giorni.

Anche il 1° maggio - Festa dei lavoratori - offre un'opportunità allettante. Cade infatti di mercoledì e - essendo a metà settimana - permette di scegliere se prendere di ferie i due giorni precedenti o quelli successivi. In entrambi i casi si riuscirà ad avere 5 giorni da dedicare ai propri hobby o a qualche viaggio. I più fortunati poi, potranno anche decidere di unire le due opzioni e concedersi una vacanza di ben 10 giorni.

Il 2 giugno - festa della Repubblica - non riserva grandi occasioni per un lungo ponte 2024, poiché cade di domenica. Per programmare il prossimo viaggetto dovremmo attendere Ferragosto. La festa di metà estate - essendo di giovedì - regalerà la possibilità di organizzare una "fuga estiva al mare" di quattro giorni prendendo le ferie solo venerdì 16.

In autunno arriva il ponte di Ognissanti. Il 1° novembre è infatti un venerdì e, coloro che non lavorano nel fine settimana, potranno fare 3 giorni di vacanza senza la necessità di prendere ferie. L'8 dicembre - festa dell'Immacolata - cade di domenica, ma per coloro che vogliono programmare un bel viaggetto nell'ultimo mese dell'anno l'attesa sarà solo rimandata.

Approfittando delle festività di Natale e Santo Stefano - rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2024 - potranno decidere se "agganciare" venerdì 27 per fare 5 giorni di vacanza, oppure prendere anche lunedì 23 e martedì 24 di ferie, e beneficiare così di 9 giorni consecutivi. I fortunatissimi riusciranno poi ad "agganciare" Natale a Capodanno 2025, che cade di mercoledì.

Considerando i weekend lunghi, le festività e le possibilità di ponte che richiedono pochi giorni di ferie, si arriva così a 23 giorni di ferie a cui va aggiunta la Festa del santo patrono, che si festeggia in date diverse da città a città.

Ricapitolando in ordine cronologico: