Pistacchi: fanno bene? Quanti consumarne al giorno? Proprietà e benefici

I pistacchi, oltre che per la loro bontà, sono noti per i tanti benefici per la salute. Ecco di seguito quali sono le proprietà, ma anche le controindicazioni di questo alimento, che negli ultimi anni ha preso sempre più piede nella nostra alimentazione di tutti i giorni.

Cosa sono i pistacchi

I pistacchi sono i semi commestibili del pistacchio (Pistacia vera), una pianta originaria dell’Asia, appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae. I frutti, appunto i pistacchi, crescono in grappoli. L’Italia è uno dei maggiori produttori in Europa. Celebri per la loro qualità, quelli di Bronte in Sicilia.

Quanti pistacchi si possono consumare al giorno? Valori nutrizionali e calorie

In molti si chiedono quanti pistacchi si possono consumare al giorno. Questo dipende da vari fattori legati al fabbisogno calorico ma anche all’attività fisica, alla salute generale e agli altri alimenti consumati da ogni singolo individuo.

Una porzione di pistacchi è di circa 30 grammi, che fornisce circa 170-180 calorie. In casi con particolari condizioni di salute o allergie alimentari, è sempre consigliabile consultare il medico.

I valori nutrizionali e le calorie di questa tipologia di frutta secca possono variare leggermente in base alla varietà e al loro utilizzo in cucina. Ecco i valori medi per 100 gr di pistacchi tostati e non salati:

Calorie: circa 560-600 kcal

Grassi: circa 45-50 grammi (di cui grassi saturi 5-7 grammi)

Carboidrati: circa 15-20 grammi (di cui zuccheri 7-8 grammi)

Fibre: circa 10-12 grammi

Proteine: circa 20-25 grammi

Sodio: circa 0-5 milligrammi

Benefici e proprietà dei pistacchi

I pistacchi sono ricchi di benefici per la salute. È importante ricordare che sono allo stesso tempo alimenti molto calorici, e quindi da consumare con moderazione. Ecco di seguito alcune proprietà dei pistacchi:

Salute cardiaca : ottima fonte di grassi monoinsaturi e polinsaturi, ottimi per abbassare i livelli del colesterolo LDL (cattivo) e migliorare quelli del colesterolo HDL (buono), in modo da ridurre il rischio di malattie cardiovascolari;

: ottima fonte di grassi monoinsaturi e polinsaturi, ottimi per abbassare i livelli del colesterolo LDL (cattivo) e migliorare quelli del colesterolo HDL (buono), in modo da ridurre il rischio di malattie cardiovascolari; Ricchi di antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, ottimi per proteggere gli occhi dai danni dei radicali liberi e aiutare a mantenere la vista;

come la luteina e la zeaxantina, ottimi per proteggere gli occhi dai danni dei radicali liberi e aiutare a mantenere la vista; Peso : le fibre favoriscono una sensazione di sazietà;

: le fibre favoriscono una sensazione di sazietà; Glicemia : possono aiutare a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue;

: possono aiutare a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue; Sistema immunitario : ricchi di vitamina B6, ottima per il sistema immunitario;

: ricchi di vitamina B6, ottima per il sistema immunitario; Pelle : fonte di vitamina E, ottima per mantenere la pelle idratata e sana;

: fonte di vitamina E, ottima per mantenere la pelle idratata e sana; Sistema nervoso : contengono vitamina B6, ottima per il funzionamento del cervello e del sistema nervoso;

: contengono vitamina B6, ottima per il funzionamento del cervello e del sistema nervoso; Sistema digestivo : ottimi per il sistema intestinale e per prevenire la stitichezza;

: ottimi per il sistema intestinale e per prevenire la stitichezza; Controllo del diabete : adatti per le persone con diabete, poiché aiutano a controllare i livelli di zuccheri nel sangue;

: adatti per le persone con diabete, poiché aiutano a controllare i livelli di zuccheri nel sangue; Ossa: ricchi di minerali come il rame, il manganese e il fosforo, che sono importanti per la salute delle ossa e dei tessuti connettivi.

Le controindicazioni dei pistacchi

In alcuni casi, il consumo di pistacchi può favorire delle controindicazioni: