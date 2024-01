Piemonte, fitte nevicate: ecco dove è caduta la neve - Immagini video

Immagine di repertorio

Dopo un weekend gelido, quello appena trascorso, con temperature basse su quasi tutto il territorio italiano, l’attenzione dei meteorologi è rivolta ora verso l'anticiclone delle Azzorre che porterà un forte aumento delle temperature, anche in alta quota. Ad affascinare in queste ore sono però le immagini che arrivano dalla regione Piemonte, dove nelle scorse ore si è verificata una fitta nevicata che ha letteralmente tinteggiato di bianco diverse località piemontesi.

Neve in Piemonte: ecco le immagini che arrivano da Sestriere

Le città ricoperte di neve hanno da sempre un loro fascino, lo sanno bene gli abitanti e i turisti che hanno trascorso il weekend in Piemonte, in particolare a Sestriere, località situata a ben 2000 metri di altezza nel Torinese dove una fitta nevicata ha colorato di bianco l'intera località sciistica, celebre per i suoi paesaggi e le sue piste da sci. In queste ore, le temperature a Sestriere sono intorno allo zero, ma, con l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, le temperature tenderanno a salire di qualche grado.

Arriva l'anticiclone delle Azzorre

Durante questa settimana, l’anticiclone delle Azzorre infatti, regalerà temperature molto elevate, non particolarmente abituali per il periodo invernale che stiamo vivendo. Temperature più alte della norma soprattutto nel Nord Italia, in particolare nelle zone di montagna dove gli accumuli di neve che si sono formati grazie alle nevicate delle scorse ore si scioglieranno velocemente, anche nelle località situate ad alta quota.

Video - Nevicata in Piemonte

Ecco di seguito il video con le immagini della fitta nevicata che ha avuto luogo ieri sera fitta nevicata a Sestriere per sfondamento da ovest-nordovest mentre su settori pedemontani di Susa e Canavese si è verificata una leggera pioviggine e neve tonda.