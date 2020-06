Perturbazione in arrivo: rischio di nubifragi e temporali anche forti

Nei prossimi giorni una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico (la numero 1 di giugno) porterà un sensibile peggioramento del tempo, con piogge sparse che già mercoledì bagneranno gran parte del Nord per poi estendersi, giovedì, anche a diverse zone del Centro e infine, nella giornata di venerdì, raggiungere pure le regioni meridionali. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato anche da un aumento del vento e da un sensibile calo termico, che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-Nord.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino prevalenza di tempo bello. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord e zone interne del Centro-Sud: rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi, Piemonte, pianura lombardo-veneta e, a carattere più isolato, anche su Appennino Centrale e Meridionale. Temperature massime in lieve calo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Moderato Libeccio sulla Liguria, venti per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per giovedì. Bel tempo al Sud e Isole. Nuvole nel resto d’Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole nelle regioni centrali: piogge diffuse, localmente anche intense, su tutto il Nord e Toscana; a carattere più isolato qualche acquazzone anche su Umbria e alto Lazio; in serata piogge in estensione anche a basso Lazio e Sardegna. Temperature in deciso calo al Nord, Toscana, Umbria e Marche, in crescita invece al Sud e Isole Maggiori.