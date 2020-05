Parte centrale della settimana con sole e clima da tarda primavera

Nei prossimi giorni la situazione meteo in Italia si manterrà nel complesso tranquilla, grazie all’alta pressione: l’Anticiclone si spingerà a occupare l’Europa e il Mediterraneo occidentali, fino a lambire la nostra Penisola. Non mancherà, tuttavia, un po’ di instabilità, specie nel versante adriatico, a causa della circolazione depressionaria che insisterà sui Balcani, coinvolgendo parzialmente anche il nostro Paese, comunque con pochi temporali. La ventilazione relativamente fresca, innescata dall’area depressionaria balcanica, abbraccerà almeno in parte la nostra Penisola, contribuendo a mantenere contenute le temperature, anche al di sotto delle medie stagionali specialmente al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì. Martedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi all’estremo Sud, regioni centrali adriatiche e Alpi, con isolati acquazzoni sui settori interni abruzzesi e nel pomeriggio sui rilievi, specialmente in Calabria. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime in leggero calo nelle regioni del versante adriatico con valori sotto la media, vicine ai valori medi stagionali sul resto d’Italia e picchi di 27 gradi sui settori occidentali. Moderati venti di Maestrale su Ionio e Basso Adriatico, che risulteranno in prevalenza mossi.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata tra sole e nuvole al Nordovest, medio e basso versante adriatico, Calabria e Sicilia, con isolati e deboli piovaschi su Alpi Occidentali, Abruzzo, Molise e Puglia Settentrionale. Durante il pomeriggio aumento dell’instabilità con annuvolamenti soprattutto in montagna con il rischio di locali e brevi rovesci di pioggia o temporali sulle Alpi occidentali, lungo l’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia orientale. Temperature massime senza grandi variazioni. Venti settentrionali su alto Adriatico e Centro-Sud, deboli altrove.