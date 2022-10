Ora solare 2022: quando dovremo spostare le lancette all’indietro. Cosa si sa sull’abolizione?

E' in arrivo l'ora solare 2022. Quando dovremo spostare le lancette all’indietro, ma soprattutto cosa si sa sull’abolizione? Ecco tutte le informazioni utili che occorre sapere per il prossimo futuro. A breve, infatti, passeremo dall'ora legale all'ora solare proprio perché il dibattito sulla cancellazione di quest'ultima è ancora totalmente aperto e nessuna decisione ufficiale è stata presa in merito.

Ora solare 2022: ecco quando spostare le lancette

Manca poco al momento in cui dovremo spostare le lancette per l'arrivo dell'ora solare 2022. Nella notte fra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022, infatti, ci ritroveremo a portare le lancette di sveglie e orologi un'ora indietro passando così dalle 3 alle 2.

Dormiremo un'ora in più, ma perderemo un'ora di luce al pomeriggio visto che ne guadagneremo una al mattino siccome farà chiaro più presto.

Quanto rimarrà in vigore l'ora solare? Su per giù ben 5 mesi. Il nuovo cambio dell'ora, dalla solare alla legale, avverrà fra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023. In quell'occasione sposteremo le lancette avanti di un'ora.

Ora legale vs ora solare: l'annoso dibattito

Da diversi anni ormai si discute, a livello nazionale e internazionale, di mantenere per tutto l'anno l'ora legale e abolire l'ora solare. Secondo un recente studio compiuto da Conflavoro PMI ciò permetterebbe di risparmiare 2.7 miliari di euro l'anno. Oggigiorno, visto la crisi energetica e i forti problemi economici, il dibattito si è acceso sempre di più.

Eppure il dubbio pare amletico. Da tempo i Paesi del Nord dell'Unione Europa hanno avanzato una prima istanza di cancellazione. Quando è accaduto tutto ciò? Tra luglio e agosto 2018. In quell'epoca fu avanzata la proposta di abolizione del cambio dell’ora e quasi 5 milioni di cittadini dell’Unione Europea hanno risposto a una consultazione capeggiati da Polonia e Finlandia. Ad esprimersi a favore fu il 76% dei votanti.

Cosa accadde dopo? L'UE decise di lasciar le Nazioni libere di prendere la loro decisione, ma alla fine non c'è stato nulla di concreto. Insomma il dibattito sull’abolizione dell’ora solare è tutt’ora in corso.