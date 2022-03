Ora legale 2022, quando è in programma il cambio di orario?

Tra poco torneremo all'ora legale. Spostando le lancette un'ora avanti avremo giornate più lunghe e, almeno inizialmente, qualche effetto sull'umore e sull'organismo. Ecco quando torna l'ora legale e qualche consiglio per adattarsi meglio al cambio di orario.

Ora legale 2022, quando?

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo tutti noi dovremo spostare le lancette degli orologi avanti di un'ora, dalle 2 alle 3. Questa operazione deve essere fatta sugli orologi da parete o su quelli da polso, mentre non occorre fare niente su smartphone, computer e dispositivi digitali in genere. Questi, infatti, si aggiorneranno automaticamente e appena effettueremo il primo accesso domenica 26 o nei giorni successivi, li troveremo perfettamente sincronizzati con il nuovo orario.

Cambio ora, un evento dibattuto a lungo

Come consuetudine l'ultima domenica di marzo i Paesi dell'Unione europea adottano l'ora legale, che rimarrà in vigore fino all'ultima domenica di ottobre, quando invece ripasseremo all'ora solare. Tuttavia la questione è stata a lungo dibattuta all'interno dell'Ue: una prima richiesta di abolizione del cambio dell'ora era stata presentata già nel luglio 2018 dai Paesi del Nord Europa.

Se Stati come la Norvegia, la Finlandia e tutti quelli dell'Europa settentrionale possono vantare giornate molto lunghe in estate, per cui anche l'orario unico può offrire molte ore di sole, per altre nazioni come la nostra o la Spagna lo spostamento delle lancette consente invece un risparmio energetico importante. Si calcola infatti che nel nostro Paese il semplice cambio dell'ora avanti porti a un risparmio energetico di più di 400 milioni di Kwh. che si traducono in 205mila tonnellate in meno di Co2 rilasciato nell'atmosfera. Per questi motivi l'Italia si è mostrata fin dall'inizio contraria alla sua abolizione.

La discussione all'interno della Commissione europea ha portato alla formulazione di diverse ipotesi, tra cui anche quella di dividere i Paesi del continente in blocchi, prevedendo un orario unico per tutto l'anno, con l'ora legale nei Paesi meridionali e l'ora solare in quelli settentrionali. A oggi però non è ancora stata presa alcuna decisione in tal senso, per cui rimane in vigore anche per il 2022 un semestre di ora legale e uno di ora solare.

Come combattere stanchezza e irritabilità legate al cambio dell'ora

I cambi di orario possono comportare effetti sia sulla salute che sull'umore, influenzando il riposo e portando ad avere problemi di concentrazione durante il giorno. Tutto questo finisce per causare maggiore irritabilità e, nel peggiore dei casi, può arrivare a indurre episodi di depressione.

Per affrontare al meglio i nuovi ritmi è possibile aiutarsi trascorrendo qualche ora all'aria aperta, magari facendo esercizio fisico per dare modo al nostro organismo di risincronizzare l'orologio interno.