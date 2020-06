Oggi tempo stabile quasi ovunque

L’estate mediterranea 2020 scalda i motori e lo fa nel terzo fine settimana di giugno, segnato dal passaggio al solstizio d’estate. Tra sabato e domenica il nostro Paese uscirà gradualmente dal mirino dei temporali per entrare in una fase di tempo più stabile e decisamente più caldo, grazie all’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre fino al cuore dell’Europa. A beneficiarne da subito saranno le regioni centro-settentrionali dove, la prossima settimana, sarà caratterizzata da sole e termometri anche oltre i 30 gradi. Leggermente ai margini risulteranno le regioni del Sud dove, almeno inizialmente, farà un po’ meno caldo e dove potrebbe ancora verificarsi qualche breve episodio instabile, complice una vivace e più fresca ventilazione settentrionale.

Previsioni meteo per domenica. Su tutte le regioni cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata transito di velature al Nordovest e sulla Sardegna; nubi in aumento su estremo Nordest, regioni centrali adriatiche e attorno ai rilievi della Penisola, associate a occasionali e brevi temporali lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Molise. Temperature: massime in lieve aumento al Nord e su buon parte del Centro, in lieve ulteriore calo su Basilicata, Calabria e Sicilia. Punte fino a 30 gradi in val padana. Venti: da moderati a localmente forti nord-occidentali al Sud, sulle Isole e sui mari prospicienti, che resteranno mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per lunedì. Bella giornata di sole al Nord, sulle regioni Centrali tirreniche, Marche, Umbria e Sardegna. Altrove il cielo potrà risultare più nuvoloso, con rischio di temporali pomeridiani nelle zone interne della Calabria e in Sicilia, intorno all’Etna. Le temperature saranno in aumento al Nord, in Toscana, Lazio e Sardegna: qui si potranno raggiungere picchi di 30-31 gradi. Al Sud e sul medio Adriatico, invece, le temperature saranno leggermente più contenute.