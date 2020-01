Oggi tempo stabile con nubi basse, nebbie e smog al Nord

Prosegue questa lunga fase di stasi meteorologica caratterizzata dalla presenza di un vasto campo di alta pressione: per alcuni giorni ancora non è quindi atteso l’arrivo di perturbazioni. Tale situazione favorirà un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria, con alti livelli di smog soprattutto nelle grandi città del Nord. La stabilità atmosferica favorirà anche la formazione di nebbie e di strati di nubi basse nelle zone pianeggianti del Nord e localmente nelle valli del Centro. Le temperature faranno registrare in gran parte d’Italia valori anche sopra le medie stagionali; in particolare nelle regioni alpine avremo temperature di diversi gradi al di sopra della norma, con la quota dello zero termico che si attesterà mediamente intorno ai 2000 metri, fino a sfiorare i 3000 nella giornata di mercoledì. Un cambiamento della circolazione atmosferica appena descritta potrebbe profilarsi verso la fine della settimana con modalità che però mostrano ancora molte incertezze.

Previsioni meteo per martedì. Martedì cielo grigio e nuvoloso in Liguria, Pianura Padana, alto Adriatico e Toscana settentrionale con locali deboli piogge o pioviggini tra Liguria di Levante e nordovest della Toscana. Al mattino saranno ancora presenti le nebbie sulla Pianura Padana orientale e lungo la fascia costiera dell’alto Adriatico. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato con temporanei addensamenti su bassa Toscana, Umbria, Salento, Calabria, Sicilia e sudovest della Sardegna. Temperature minime in lieve rialzo in Emilia Romagna e sulle regioni centrali, in lieve calo al Sud; all’alba probabili gelate al Nord e, localmente, nelle Valli del Centro. Massime in ulteriore, lieve diminuzione in Val Padana. Venti per lo più deboli, salvo locali rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 80-85).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata grigia e nuvolosa in Liguria, sulla Pianura Padana centrale, nella fascia costiera dell’alto Adriatico e nel nord-ovest della Toscana con qualche locale pioviggine tra Liguria e nord-ovest della Toscana. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato con pochi annuvolamenti irregolari su medio e basso Adriatico, Calabria ed Isole. Nel primo mattino possibili banchi di nebbia su Veneto, Emilia e tra Toscana e Umbria. Temperature senza grandi variazioni. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico, Salento e Ionio; moderati rinforzi da sud anche tra il Mare di Sardegna e il Mar di Corsica.

Foto Ansa