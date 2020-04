Oggi tempo più soleggiato e fresco

La massa di aria fredda che ha seguito la terza perturbazione di aprile, arrivata ieri sull’Italia, nelle scorse ore si è riversata sul Mediterraneo centrale con venti intensi di Bora e Grecale. Il suo arrivo ha provocato un generale cal delle temperature, più sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche. Questa fase più fresca sarà però di breve durata: a partire da domani, infatti, il clima tornerà ad essere pienamente primaverile, con temperature di nuovo in aumento. Il tempo stabile dovrebbe durare almeno fino a sabato, quando è previsto un aumento della nuvolosità, con il possibile ritorno di qualche pioggia nella giornata di domenica.

Previsioni meteo per mercoledì. Il rinforzo dell’alta pressione determinerà un rapido ritorno a condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato. Al mattino un po’ di nuvolosità sarà presente sui rilievi del Nord, ma in progressivo diradamento. Nuvolosità variabile in Sardegna specie sul versante orientale e nubi in aumento sul versante meridionale della Sicilia. Temperature in generale calo, fatta eccezione per il settore laziale. Venti dal pomeriggio in rapido indebolimento ovunque.

Previsioni meteo per giovedì. Si rinforzeranno le correnti di Scirocco e l’aria più umida potrà favorire la formazione di un po’ di nuvolosità sul versante tirrenico del Centro, mentre al Nord-Ovest e in Sardegna il cielo potrà risultare velato o parzialmente nuvoloso per il passaggio di strati di nubi alte. Ampie zone di sereno, invece, sono previste al Nord-Est, nelle zone interne e adriatiche del Centro e sulle regioni meridionali. Temperature massime in aumento quasi ovunque con valori compresi tra 18 e 21 gradi al Centro-Nord e nelle isole, tra 16 e 20 gradi al Sud. Un ulteriore rialzo termico è previsto poi nella giornata di venerdì, sia nei valori minimi che in quelli massimi.