Oggi temperature in calo e venti molto intensi

Dall’anticipo di primavera a un clima decisamente invernale: l’arrivo di gelide correnti polari mercoledì ci regalerà condizioni meteo tipiche di pieno inverno, in cui protagonisti saranno freddo, vento e neve. L’aria gelida, riversandosi sulla nostra Penisola, alimenterà infatti intensi venti settentrionali e favorirà un brusco calo delle temperature, mentre piogge sparse bagneranno il medio versante adriatico e il Sud, con nevicate sulle zone appenniniche fino a quote piuttosto basse. In compenso l’intensa ventilazione avrà il merito di causare un generale miglioramento della qualità dell’aria, abbassando notevolmente i livelli degli inquinanti atmosferici. Tra giovedì e venerdì l’alta pressione tornerà a spingersi sull’Italia, favorendo il ritorno a condizioni meteo nel complesso soleggiate e stabile, senza però attenuare il freddo o bloccare del tutto gli impetuosi venti settentrionali.

Previsioni meteo per oggi. Quella di mercoledì sarà un’altra giornata molto ventosa per freddi venti settentrionali che potranno toccare intensità fino a 100 km/h e, localmente, anche oltre. Il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, dove saranno possibili precipitazioni sparse localmente intense, con quota neve a 500-800 metri sui rilievi di Abruzzo e Basilicata, oltre 900-1000 metri su quelli di Calabria e Sicilia. Ancora qualche nevicata possibile sull’Alto Adige settentrionale, prevalenza di cielo sereno e limpido nel resto del Paese. Temperature in generale diminuzione, più sensibile sulle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia.

Previsioni meteo per giovedì. L’alta pressione si espanderà sopra l’Italia determinando un deciso miglioramento del tempo anche al Centro-sud. I venti si indeboliranno già dal mattino al Nord mentre saranno ancora forti nelle prime ore del giorno sulle regioni centro-meridionali per poi indebolirsi gradualmente nella seconda parte della giornata. Temperature in diminuzione soprattutto nei valori minimi.

