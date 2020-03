Oggi temperature ancora sopra le medie

Anche venerdì prevarranno condizioni di alta pressione con clima sempre decisamente primaverile e tempo prevalentemente stabile e soleggiato, fatta eccezione per un po’ di instabilità al Nordovest interessato da un piccolo vortice di bassa pressione in quota (goccia fredda). Un progressivo cambiamento della situazione va confermandosi nel corso del fine settimana, quando l’alta pressione andrà indebolendosi per l’arrivo di due distinte perturbazioni. La prima, in risalita dal Nord Africa, andrà a interessare già da sabato le regioni meridionali. La seconda, in discesa dall’Europa continentale, coinvolgerà domenica il Centronord e sarà seguita da correnti molto fredde nord-orientali che nel coso del giorno faranno irruzione con intensi venti di Bora e Grecale a iniziare dall’alto Adriatico. L’aria gelida entro lunedì si estenderà a tutto il Paese determinando un generale crollo termico con un temporaneo ritorno a condizioni tipicamente invernali. Gli effetti in termini di nuvole e fenomeni di questa irruzione nei primi giorni della settimana mostrano comunque ancora ampi margini di incertezza.

Previsioni meteo per venerdì. Inizio di giornata in prevalenza soleggiato con locali annuvolamenti solo su Isole ed estremo Nordovest; possibili nebbie all’alba tra Veneto ed Emilia. Entro il pomeriggio nuvole in aumento al Nordovest con locali rovesci o isolati temporali su Piemonte, Appennino settentrionale, in estensione nella sera anche alla Lombardia. Temperature massime in leggero calo al Nord, ma in generale ancora miti e sopra le medie stagionali. Venti moderati di Scirocco su Sardegna e Canale di Sicilia. Mossi o molto mossi i Canali delle isole maggiori.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino nuvolosità sparsa nelle Isole e al Nordest, prevalenza di schiarite altrove con possibili nebbie in Val Padana, specie nella fascia a cavallo del Po. Nel pomeriggio locali piogge in arrivo in Sicilia, più diffuse poi in serata. Nuvole in graduale aumento anche nel resto del Sud e in sviluppo nelle zone interne del Centro con isolati e brevi rovesci in Appennino; qualche isolata precipitazione anche su Prealpi venete e Friuli. Temperature senza grandi variazioni. Ancora venti di Scirocco nelle Isole, forti nel Canale di Sicilia che sarà anche agitato.