Oggi tanto sole, salvo pochi ultimi temporali tra Sicilia e Calabria

Oggi il generale rialzo della pressione ci regalerà una giornata più soleggiata e stabile, con pochi temporali pomeridiani per lo più concentrati sulle zone montuose, mentre le temperature rimarranno nel complesso al di sotto della norma. All'inizio della prossima settimana l’alta pressione tenderà a consolidare la sua presenza sulla nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature in aumento: tornerà a farsi sentire quindi un caldo tipico di piena estate, con temperature nella norma o leggermente al di sopra. Il caldo aumenterà ulteriormente a metà settimana, almeno al Sud e Isole, dove resisterà il bel tempo; al Nord invece tra mercoledì e giovedì è atteso il passaggio di una perturbazione accompagnata da numerosi temporali.

Previsioni meteo per domenica. Tempo in prevalenza soleggiato in gran parte d’Italia: po’ di nuvole, specie al pomeriggio, solo all'estremo Sud e zone montuose della Penisola, con isolati rovesci e temporali su Alpi, rilievi della Calabria e zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in crescita, specie al Centro-Nord. Venti per lo più di debole intensità.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino tempo ovunque bello e soleggiato. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi Orientali, dove è possibile qualche breve e improvviso scroscio di pioggia; sempre tanto sole altrove. Temperature massime in crescita, in generale nella norma o di poco oltre.