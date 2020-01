Oggi qualche pioggia al Centro-Nord

La perturbazione (n.4) accompagnata da venti di Scirocco che ha raggiunto le nostre regioni occidentali, dopo aver dato origine a precipitazioni a tratti intense fra Liguria e Toscana tenderà a indebolirsi e successivamente ad allontanarsi nel corso della giornata di sabato. Domenica, l’Italia verrà raggiunta da un altro impulso perturbato (perturbazione n.5) associato alla zona di bassa pressione posizionata da alcuni giorni a ridosso dei Paesi sud-occidentali del continente, che tornerà a muoversi verso est interessando così l’area mediterranea e quindi anche la nostra penisola dove si attendono precipitazioni sparse, specie al Centro-Sud. Successivamente, durante la prima parte della prossima settimana, le nostre regioni saranno interessate da un flusso di correnti occidentali che porteranno una nuvolosità sparsa accompagnata da isolate precipitazioni prevalentemente sui settori tirrenici. In aggiunta martedì, a causa dell’avvicinamento di una perturbazione in scorrimento sull’Europa centrale, saranno possibili anche nevicate lungo l’arco alpino, mentre giovedì un altro sistema nuvoloso atlantico probabilmente sfiorerà le nostre regioni settentrionali e adriatiche lasciando poi spazio a un probabile rinforzo dell’alta pressione che, entro l’inizio di febbraio, riporterà tempo più stabile. Nel frattempo l’afflusso di masse d’aria dal medio Atlantico contribuiranno a mantenere le temperature in generale sopra la media.

Previsioni meteo per sabato. Schiarite ampie su coste abruzzesi e molisane, nel nord della Puglia e, dalla sera, anche all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna. Nubi a tratti compatte nel resto d’Italia con piogge isolate e intermittenti su regioni centrali tirreniche, Campania ed Emilia. Al mattino non si escludono locali piogge anche fra bassa Lombardia e basso Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e sulla Liguria centro-orientale. Temperature del primo mattino in generale sopra lo zero; massime in leggero calo al Nord, punte di 15-18 gradi al Centro-Sud. Ventoso per Tramontana in Liguria, per venti meridionali sul Tirreno e al Sud. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA 70-75).

Previsioni meteo per domenica. Nubi sparse più o meno consistenti in tutte le regioni, ma con tendenza a schiarite in giornata su parte del Nord-Ovest. Piogge e locali rovesci saranno possibili sulle regioni centrali tirreniche, al Sud e sulla Sicilia tirrenica. Qualche sporadica pioggia non è esclusa a inizio giornata su Liguria e alto Adriatico. Nella successiva notte possibile formazione di nebbie sulla pianura padano-veneta. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, quasi stazionarie nel resto d’Italia; all’alba valori quasi ovunque sopra lo zero. Venti ancora intensi meridionali tra il basso Adriatico e lo Ionio.

Foto iStock/Getty Images