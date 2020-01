Oggi poche piogge sui settori ionici

Prosegue la lunga fase di stasi meteorologica anche durante questo secondo weekend di gennaio, con il vasto campo di alta pressione che, probabilmente ancora per un’altra settimana, stazionerà sull’Europa meridionale e sull’Italia, favorendo la sostanziale assenza di piogge o nevicate, alti livelli di smog nelle grandi città, nebbie e gelate anche forti in Pianura Padana, temperature pomeridiane relativamente miti nelle aree assolate e in montagna. L’anomalia termica più forte è attesa ancora una volta nel settore alpino, dove la quota dello zero termico si manterrà elevata, compresa tra 2500 e 3000 metri. Giusto all’estremo Sud, tra domenica e martedì, si potrà osservare una maggiore variabilità, a causa di una debole circolazione ciclonica in lenta evoluzione tra il Mediterraneo meridionale, la Libia e la Tunisia. Un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica appena descritta potrebbe profilarsi tra il 18 e il 20 gennaio: si tratta, tuttavia, di una tendenza a lungo termine ancora tutta da verificare.

Previsioni meteo per domenica. Al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio e nord della Campania tempo ben soleggiato, ma con la presenza all’alba di nebbie a banchi sulla valle padana centrale, in successivo diradamento. Nuvolosità irregolare nel resto del Paese, localmente più densa al Sud: tra pomeriggio e sera non si escludono sporadiche e deboli precipitazioni tra Puglia meridionale, Basilicata, Calabria ed est della Sicilia. Temperature: minime in lieve rialzo al Centrosud, in lieve calo al Nord, con probabili gelate all’alba; massime per lo più stazionarie o in lieve flessione, al di sopra della norma, specie nelle aree soleggiate. Venti: deboli o localmente moderati da nord o nordest su mari e regioni centro-meridionali.

Previsioni meteo per lunedì. Ancora cielo irregolarmente nuvoloso al Sud e sulla Sicilia con possibilità di isolate piogge sulla Puglia centro-meridionale e sui settori ionici di Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese tempo stabile con il transito di modesti annuvolamenti salvo nubi un po’ più compatte a ridosso della Liguria dove in serata sarà possibile anche qualche debole precipitazione. Su gran parte della pianura padano-veneta probabile presenza di nebbie localmente fitte solo in parziale sollevamento durante le ore centrali del giorno. Temperature massime in diminuzione al Nord specialmente nelle aree più nebbiose, ancora possibili deboli gelate tra la notte e il primo mattino. Venti deboli.

Foto ANSA