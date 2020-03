Oggi piogge al Nord-Est e al Centro-Sud

Oggi nuvole, vento e occasionali piogge da nord a sud su molte regioni d’Italia. Domani ulteriore deciso peggioramento del tempo per l’arrivo di un nucleo di aria fredda che, proveniente dal Nord Atlantico, porterà piogge diffuse su gran parte del Centro-Sud, con nevicate sulle zone appenniniche e molto vento su tutti i mari. Domenica, con la perturbazione in allontanamento, ultime piogge residue all’estremo Sud, mentre nel resto d’Italia tornerà a splendere il sole. nuvole, vento e occasionali pioggeulteriore deciso peggioramento del tempo per l’arrivo diche, proveniente dal Nord Atlantico, porterà piogge diffuse, con nevicate sulle zone appenniniche e molto vento su tutti i mari., con la perturbazione in allontanamento, ultime piogge residue all’estremo Sud, mentre nel resto d’Italia

Previsioni meteo per oggi. Prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: al mattino qualche pioggia su Friuli Venezia Giulia, regioni tirreniche, Appennino abruzzese e molisano, Basilicata, con neve sui rilievi friulani oltre 900-1000 metri; nel pomeriggio qualche pioggia su Trentino (con neve oltre 1400 metri), Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Puglia, Calabria e Isole maggiori. Temperature minime quasi dappertutto in crescita; massime in aumento al Nord, medio versante adriatico e al Sud, in calo in Sardegna, pressoché stazionarie altrove.

Previsioni meteo per sabato. Bel tempo al Nord-Ovest. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Romagna e gran parte del Centro-Sud, eccetto la Toscana, con nevicate sull’Appennino centrale oltre 1000-1200 metri e numerosi temporali sulle regioni meridionali. Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione, al di sotto della norma in diverse località.