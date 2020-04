Oggi piogge al Nord a causa della perturbazione n. 9 del mese

Una nuova perturbazione (la numero 9 del mese) attraverserà la nostra Penisola nella giornata di giovedì, con piogge che coinvolgeranno prevalentemente le regioni settentrionali; si tornerà a vedere anche la neve sulle Alpi, ma solo a quote piuttosto alte. Nell’ultima parte della settimana sull’Italia osserveremo correnti tese da nord-ovest in quota. Le regioni occidentali resteranno maggiormente protette dalle Alpi e da un campo di alta pressione. Altrove il tempo sarà variabile e più instabile. La ventilazione da Ovest sarà più vivace sui mari di Ponente e su quelli circostanti la Sicilia; nelle valli alpine a tratti soffierà il Foehn. Le temperature resteranno su valori nella norma per il periodo o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì molte nubi al Nord, con piogge sparse su quasi tutte le regioni settentrionali, a eccezione di Emilia Orientale e Romagna, mentre sulle Alpi cadrà la neve, ma solo al di sopra di 1800-2000 metri. Un po’ di nuvole, alternate a momenti soleggiati, anche su regioni tirreniche e Sardegna, con isolati piovaschi sulla Toscana; in generale soleggiato altrove. Temperature massime in leggera crescita al Nordest e Isole Maggiori.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì in mattinata prevalenza di sole sull’Italia. Nubi all’estremo Nord-Est, su Campania e Calabria con qualche pioggia sul Cosentino e sull’Appennino meridionale. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Nord-Est, qualche rovescio sui monti della Val d’Aosta, su Trentino Alto Adige, Alpi e Prealpi orientali. In serata anche su Alpi piemontesi di confine e pianura veneta. Aumento delle nubi anche in Toscana e in Umbria. Temperature in leggero aumento al Nord. Giornata ventosa sui mari di Ponente e su quelli meridionali. Forte Libeccio sul Ligure, deboli venti sull’Adriatico. Mari molto mossi o agitati il mar ligure, il canale di Sicilia, il basso Ionio ed il Tirreno.