Oggi maltempo al Centro-Sud e sulle Isole

Mercoledì una nuova perturbazione (la numero 6 del mese) porterà maltempo sull’Italia, con piogge che si concentreranno soprattutto sulle regioni meridionali e centrali: in particolare con questa nuova fase di maltempo non si esclude la possibilità di piogge a tratti intense, accompagnate da temporali, specie nelle regioni tirreniche e Isole Maggiori. Al Nord invece la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da tempo in miglioramento e temperature in rialzo. Poi da giovedì ampie schiarite anche nel centro Italia, con le piogge che insisteranno più che altro al Sud, dove il tempo migliorerà solo a partire da venerdì. In base alle proiezioni attuali il fine settimana sarà nel complesso soleggiato e con temperature piacevoli; considerati i giorni che ancora ci separano dal weekend, questa proiezione ha tuttavia un indice di affidabilità piuttosto basso e andrà confermata nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì bel tempo al Nord. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su tutte le regioni centrali, meridionali e Isole Maggiori, con la formazione di temporali soprattutto su Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Marche, in generale in leggera diminuzione nel resto d’Italia. Moderati venti orientali in gran parte del Paese; mari in generale mossi.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì bel tempo al Nord, Toscana, Umbria e Marche. Ancora nuvole altrove: piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Sud e Isole. Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione in Calabria e Sicilia, in crescita invece in gran parte del Centro-Nord e Sardegna. Moderato Scirocco su Basso Adriatico e Ionio.