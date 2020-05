Oggi instabile al Nord, sole e caldo al Centro-Sud

Martedì un altro fronte freddo in discesa dal Nord Europa (perturbazione numero 6 del mese) raggiungerà il nostro Paese, ma si limiterà a portare un po’ di instabilità sulle regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud il tempo sarà in prevalenza bello. Dal punto di vista termico sono attese temperature in generale al di sopra della norma, specie al Sud, dove sono possibili punte fino a sfiorare 30 gradi. Nella parte centrale della settimana il Nord Italia rimarrà esposto al passaggio di piovose perturbazioni, mentre aria molto calda affluirà al Centro-Sud, dove le temperature aumenteranno sensibilmente fino a toccare punte di 34-35 °C al Sud.

Previsioni meteo per martedì. Martedì giornata tra sole e nuvole al Nord, Toscana, Umbria e Marche, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove. nel corso del giorno qualche rovescio e temporale su Venezie, Alta Lombardia, Alpi Occidentali, Toscana e Marche. Temperature in rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove: massime in generale tra 20 e 26 gradi, ma con punte fino a 27-28 gradi in Calabria e Sicilia. Venti moderati su Mar Ligure, Tirreno settentrionale, Alto Adriatico e mari attorno alla Sardegna; per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì molte nubi al Nord, con piogge sparse che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Emilia Orientale e coste adriatiche. Giornata tra sole e nuvole in Toscana, Umbria, Lazio e Isole Maggiori, ma senza piogge; in prevalenza sereno altrove. Temperature massime in leggero calo al Nordovest, in sensibile aumento invece al Centro-Sud.