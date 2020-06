Oggi forti piogge e temporali al Nord e in Toscana

Questa domenica sarà caratterizzata dall’arrivo di una nuova perturbazione (la numero 2 del mese di giugno) capace di riportare piogge diffuse e temporali intensi, ad iniziare dal Nord Italia e dall’alta Toscana; in questa domenica resisterà, invece, il sole sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole Maggiori, dove ci sarà solo il transito di nuvolosità per lo più innocua. All’inizio della settimana la perturbazione si muoverà verso Sud-Est, attraversando gran parte del Paese: ci aspetta, quindi, un lunedì di maltempo con rovesci e forti temporali sul Centro-nord, con locali fenomeni anche in Sardegna, Campania e Puglia. Le temperature, per un paio di giorni, torneranno prevalentemente a calare in gran parte del Paese. Anche nei giorni successivi non ci aspettano picchi di caldo eccessivo: la settimana si prospetta molto variabile e spesso instabile; le temperature si attesteranno su valori vicini alle medie stagionali, o anche al di sotto.

Previsioni meteo per domenica. Domenica rovesci e temporali anche di forte intensità su buona parte del Nord Italia; piogge a tratti insistenti lungo tutta la fascia prealpina e sulle pianure adiacenti, ma anche tra Liguria di Levante e l’alta Toscana (in particolare sull’Appennino toscano nord-occidentale); fenomeni meno probabili e intensi sulla Liguria di Ponente e in Emilia Romagna. A carattere molto più isolato, qualche episodio di instabilità sarà possibile lungo l’Appennino centrale, tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo; qualche pioggia anche in Sardegna. Tempo in prevalenza soleggiato lungo il medio Adriatico, al Sud e sulle Isole, dove si osserverà il passaggio di nuvolosità per lo più innocua. Temperature in calo su gran parte del Nord e in Toscana, in aumento in Emilia Romagna e Centro-Sud. Locali rinforzi del vento al Centro-Nord; attenzione alle possibili raffiche durante i temporali.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì tempo variabile, instabile e perturbato su gran parte del Centro-Nord, in Sardegna sulla Campania settentrionale; fenomeni più insistenti al Nord e sulle regioni tirreniche, più diffusi nel pomeriggio. Locali temporali possibili anche sui settori interni di Basilicata e Puglia. Temperature senza grandi variazioni al Nord, valori in calo al Centro e in Sardegna, lieve rialzo al Sud.