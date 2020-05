Oggi forti piogge e temporali al Centro-Sud

Fino a mercoledì l’Italia dovrà fare i conti con un vortice depressionario che, posizionato sulla nostra Penisola, porterà numerosi rovesci e temporali soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord rimarrà parzialmente protetto da una vasta area anticiclonica allungata dal medio Atlantico all’Europa Centro-Occidentale. Anche il caldo anomalo registrato al Centro-Sud si sta smorzando andando a esaurirsi nella giornata di mercoledì, quando i valori si riporteranno quasi dappertutto attorno alle medie stagionali. Da giovedì tendenza a un generale miglioramento: le ultime piogge e i temporali legati alle perturbazioni di passaggio si limiteranno a coinvolgere il Sud nel corso della giornata, con un miglioramento più deciso dalla sera.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì ampie schiarite al Nord e sulla Toscana, mentre il tempo resterà molto instabile sulle altre regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori, con piogge diffuse, anche sottoforma di intensi rovesci e forti temporali. Temperature in calo al Centro-Sud: valori più vicini alla norma se non addirittura leggermene al di sotto sulle regioni centrali adriatiche. Temperature al Nord e in Toscana oltre la norma, con locali punte fino a 27-28°C. Venti da moderati a tesi prevalentemente settentrionali su alto Adriatico, Liguria e gran parte del Centro-Sud, dove i mari si presenteranno mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì la perturbazione tenderà ad allontanarsi gradualmente verso la Grecia, lasciando ancora condizioni di instabilità al Sud, dove saranno possibili piogge e temporali, che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi soprattutto tra Calabria, Sicilia e Salento. Nel resto d’Italia la giornata trascorrerà all’insegna del tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: massime stazionarie o in lieve calo sulla valle padana, su Calabria e Sicilia orientale, in rialzo altrove. Venti settentrionali localmente tesi al Centro-Sud, con forti raffiche fino a 50-60 Km/h, dove i mari si presenteranno mossi o molto mossi.