Oggi ancora alta pressione sull'Italia

La vasta area di alta pressione posizionata sull’Europa centro-occidentale continua a mantenere condizioni di tempo in prevalenza stabile e temperature in gran parte sopra la media specie nei valori massimi, con conseguente ampia escursione termica fra l’alba e il pomeriggio, in particolare nelle aree più soleggiate del Centro-Nord. Fra venerdì e sabato un debole sistema nuvoloso attraverserà l’Italia a partire dal Nord e dalle regioni occidentali, ma senza causare precipitazioni rilevanti. Successivamente, fra domenica e lunedì, un temporaneo indebolimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di un nucleo di aria fredda dai Balcani che causerà locali precipitazioni su medio Adriatico e regioni meridionali, col ritorno di qualche fiocco di neve sull’Appennino; i venti freddi che accompagneranno questa fase determineranno un generale calo termico, più sensibile sulle regioni centro-meridionali. Dopo questa breve parentesi è probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione che riporterà condizioni di stabilità e un rialzo termico.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Al primo mattino nebbie localmente anche fitte in pianura tra est del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto. La sera nuvolosità in aumento su Liguria, basso Piemonte, Emilia e Toscana. Temperature: in generale stazionarie, salvo per locale diminuzione dei valori massimi nelle aree nebbiose. Venti in prevalenza deboli con qualche rinforzo su Adriatico, Ionio e ovest della Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì. Nubi in aumento al Nord, in Toscana, Umbria e Sardegna; qualche annuvolamento anche su Salento e basso Tirreno. Nel resto del Paese resistono le schiarite. Al primo mattino ancora possibile la presenza di qualche nebbia sulla pianura veneta e in Toscana. In serata non si escludono locali piogge fra levante ligure e Toscana. Temperature in rialzo nei valori minimi al Centro-Nord. Ventilato per Maestrale al Sud e in Sicilia, per Libeccio sul Ligure.

Foto iStock/Getty Images