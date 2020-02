Nuovo aumento termico: a inizio settimana valori sopra la norma

Sull’area mediterranea e sull’Italia si è nuovamente consolidato un campo di alta pressione in grado di assicurare condizioni di tempo buono o poco perturbato per tutto il fine settimana. Le temperature, dopo i venti freddi dei giorni scorsi, aumenteranno soprattutto sulle regioni centro meridionali, portandosi ovunque su valori vicini o di poco superiori alla norma. All’inizio della prossima settimana, in particolare nella giornata di lunedì, si prevede un sensibile rinforzo dei venti di libeccio e un nuovo sensibile aumento delle temperature.

Previsioni meteo per sabato. Sabato tempo stabile su tutte le regioni. Sul Nordovest e sulla Sardegna il cielo sarà attraversato da nuvolosità innocua, soprattutto di tipo alto; sul resto del Paese cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati da sud est nel canale di Sardegna, deboli altrove. Temperature in lieve calo al Nordovest, in contenuto rialzo al Sud. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA pari a 85).

Previsioni meteo per domenica. Domenica al mattino un po’ di nubi sulla Liguria e sulle aree pianeggianti del Nord; locali nebbie sulla valle padana orientale e in Romagna. Tempo prevalentemente soleggiato altrove. Nel corso del pomeriggio o dalla sera nuvolosità in aumento al Nord, sulle regioni tirreniche e nell’ovest della Sardegna; verso sera qualche debole pioggia in Liguria. Temperature: in ulteriore lieve aumento nei valori massimi al Centro-Sud, senza grandi variazioni al Nord. Venti in prevalenza di debole intensità, in intensificazione dalla sera dai quadranti meridionali sui mari di Ponente.

Foto iStock/Getty Images