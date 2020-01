Nuova fase stabile per l'Italia

Lunedì un’area depressionaria che andrà isolandosi tra la Penisola iberica e l’Africa nord-occidentale interesserà marginalmente l’Italia, in particolare la Sardegna dove avremo una fase di forte maltempo. un’area depressionaria che andrà isolandosi tra la Penisola iberica e l’Africa nord-occidentale interesserà marginalmente l’Italia, in particolare ladove avremo una fase di forte maltempo.

Almeno fino alla giornata di venerdì sull’Italia protagonista sarà di nuovo un intenso anticiclone, con centro nei pressi della Gran Bretagna. La circolazione ciclonica presente tra penisola iberica e Africa nord-occidentale tenderà a spostarsi verso l’Atlantico, consentendo un miglioramento del tempo anche sulla Sardegna. Dunque niente piogge e nevicate all’orizzonte ancora per alcuni giorni e clima poco freddo, con temperature che si riporteranno ovunque sopra le medie stagionali, in modo più marcato sulla regione alpina. Mercoledì giornata di tempo soleggiato al Nord e su quasi tutta la Penisola. Un po’ di nubi su Liguria, Toscana e sulle Isole maggiori, più dense sulla Sardegna orientale ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature per lo più in aumento soprattutto nei valori massimi e al Centro-nord. Venti tesi sud-orientali sulla Sardegna e sui mari circostanti, in indebolimento sulla Sicilia e deboli altrove. Il tempo stabile e soleggiato continuerà anche nella giornata di giovedì mentre tra la seconda parte di venerdì e sabato l’indebolimento dell’alta pressione consentirà probabilmente l’avvicinamento e il transito di una nuova perturbazione atlantica.

