Foto di Jill Wellington da Pixabay

Chi desidera la neve a Natale? Tutti. Questo sogno accomuna grandi e piccini. L'atmosfera delle feste diventa ancora più magica sotto una bella coltre bianca. Forse per colpa dei numerosi film, forse per via dell'immaginario collettivo, ma ormai sono in tanti a sperare che quello in arrivo sia un Bianco Natale? Sarà così? Le previsioni meteo ci riportano alla dura realtà. Magari da qualche parte nevicherà, ma solo pochi potranno davvero gioire. Tutti gli altri dovranno accontentarsi del sole o cercare di rendere la giornata speciale anche sotto la pioggia. Eppure ci sono stati degli anni, in passato, in cui intorno ai giorni di Natale è caduta la neve anche in varie zone d'Italia. Quando? Ecco una piccola carrellata.

Neve a Natale: quando abbiamo avuto il Bianco Natale che desideravamo?

Quando abbiamo avuto la neve a Natale? Quando i nostri sogni di un Bianco Natale sono diventati realtà? In passato Babbo Natale ha deciso di accontentarci e di portare qualche bianco fiocco con sé. Quando?

Nel 1996 la neve cadde sulle regioni adriatiche tra il 26 e il 27 dicembre imbiancando anche città come Pescara e Bari. Nel 2000 ci fu una nevicata al Nord Ovest che portò in alcune zone addirittura 15-20 centimetri di soffice neve. A imbiancarsi, tra Natale e Santo Stefano, furono le città di Milano e Torino e le zone limitrofe. Ad imbiancarsi, per una serie di coincidenze perfette, furono anche Liguria ed Emilia Romagna.

Forse in pochi lo ricorderanno, ma i più anziani sanno bene che nel dicembre 1986 il giorno del Santo Natale, ovvero il 25 dicembre nevicò sia a Pescara che a Campobasso, ma anche a Potenza. Tra la notte di Natale e il giorno di Santo Stefano la coltre bianca arrivò fino a Bari, Brindisi, Gioia del Colle, Lecce ma anche a Olbia e Cagliari.

Nel 1940 - e qui davvero in pochi se lo ricorderanno perché sono passati molti anni - la neve rese ancora più romantica la bellissima Roma. La Capitale si ritrovò a fare i conti con il nevischio durante la notte della Vigilia.

Perché desideriamo un Bianco Natale? Cosa ci spinge a sognare la neve il 25 dicembre?

Perché sogniamo un Bianco Natale? Colpa dei film natalizi? Colpa delle canzoni topiche di questo periodo? In parte sì. Non sembra, ma sia il cinema che la musica contribuiscono alla creazione di un immaginario collettivo in cui a Natale deve esserci la neve per rendere l'atmosfera ancora più magica.

Altri motivi? La neve e il ghiaccio nel periodo natalizio sono più frequenti perché questa festa cade durante la stagione invernale. Per questo siamo portati a compiere associazioni di idee e ad aspettarci la neve a Natale. Eppure le probabilità che nevichi il giorno del 25 dicembre o che nevichi nei giorni precedenti sono davvero scarse e non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo.