Nell'uovo di Pasqua sole e caldo

Sole e clima per molti da inizio estate in questa domenica di Pasqua, con il termometro su livelli tipici della prima decade di giugno al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. L’alta pressione assicura stabilità atmosferica e tempo splendido, ma qualcosa è destinato a cambiare. Nella giornata di Pasquetta, infatti, si osserverà un primo indebolimento dell’anticiclone e un conseguente aumento della nuvolosità, a causa dell’avvicinamento di una debole perturbazione (la n. 2 del mese), il cui passaggio è atteso nella giornata di martedì. Gli effetti in termini di precipitazioni saranno confinati alle regioni centro-meridionali, mentre il calo termico legato al suo passaggio coinvolgerà anche le regioni settentrionali. La massa d’aria fredda che seguirà il fronte si riverserà sul Mediterraneo centrale tra martedì sera e la giornata di mercoledì, attraverso una intensa ventilazione di Bora e Grecale al Centro-Sud, da est in val padana: il conseguente calo delle temperature sarà molto più sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche, ma di breve durata. A partire da giovedì, infatti, torneranno l’alta pressione e il clima primaverile.

Previsioni meteo per Pasqua. Tempo generalmente soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio tendenza al passaggio di velature sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna, in successiva estensione alle regioni di Nord-Est e alla Toscana. Sempre nel pomeriggio, formazione di modesti cumuli attorno alla dorsale centro-meridionale. Venti di debole intensità; mari calmi o poco mossi. Temperature massime in leggero aumento nelle Isole maggiori; stazionarie altrove e ben al di sopra della norma, con punte fino a 25-26 gradi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Previsioni meteo per Pasquetta. Lunedì tempo solo in parte soleggiato, a causa del passaggio di banchi nuvolosi irregolari, più densi e estesi nella seconda parte del giorno e sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio locali piovaschi sulla Sardegna; in serata su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, ma ancora al di sopra della norma e superiori ai 20 gradi, con punte locali fino a 23-24 gradi. Venti moderati o tesi di Scirocco attorno alla Sardegna, su Canale di Sicilia, basso Adriatico e canale d’Otranto; generalmente deboli altrove. Mari mossi quelli di ponente, fino a molto mossi il mare di Sardegna e i canali delle Isole.