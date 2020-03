Nel weekend temperature in aumento

Anche nella parte centrale della settimana l’Italia sarà stretta nella morsa di un’ondata di gelo invernale decisamente insolita per il periodo. In particolare mercoledì e giovedì le temperature rimarranno ovunque al di sotto della norma, mentre la neve scenderà nuovamente fino a bassa quota sulle zone interne del Centro-Sud e anche sulle Alpi. A completare il quadro del maltempo di stampo invernale ci saranno le piogge che, per lo più deboli e intermittenti, bagneranno soprattutto il Centro-Sud, mentre al primo mattino non mancheranno venti forti e alcune gelate, anche a quote di pianura.



Le previsioni per le prossime ore.

Sabato tempo meno perturbato al Nord con la possibilità anche di qualche schiarita. Al Centro-sud insistono le nuvole accompagnate ancora da piogge e locali rovesci o temporali più probabili al Sud e sulle Isole maggiori molto più sporadici al Centro. Quota neve intorno ai 1500 metri sull’Appennino centrale. I venti saranno quasi ovunque in attenuazione a parte ancora dei rinforzi nella zona tra il Tirreno sud-occidentale e il Canali delle Isole dove insiste ancora il vortice di bassa pressione. Temperature in ulteriore aumento specialmente al Nord e sulla Sardegna. I valori si porteranno intorno alla media quasi dappertutto.



Domenica insisteranno condizioni di tempo instabile al Sud e sulle Isole maggiori dove non mancheranno piogge e locali temporali, qualche isolato rovescio sarà possibile anche nel basso Lazio. Nelle altre zone nel resto del Centro-nord alternanza di nuvole e schiarite ma con una tendenza ad un addensamento della nuvolosità tra le Alpi e l’alta pianura dove saranno possibili precipitazioni sparse specialmente nella seconda parte del giorno con neve sul settore alpino oltre 1700-1900 metri di quota. Temperature senza grosse variazioni e i venti resteranno localmente moderati di Maestrale intorno alle isole maggiori. All’inizio della prossima settimana la situazione dovrebbe migliorare al Sud mentre un altro peggioramento potrebbe profilarsi per il Centro-nord.