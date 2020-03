Nel weekend clima più mite e tregua dal maltempo

Il vortice di bassa pressione, responsabile del forte maltempo osservato nei giorni scorsi, in queste ultime ore si sta decisamente indebolendo: i venti si stanno attenuando mentre su tutte le regioni è affluita una massa d’aria più mite. Le temperature in questo fine settimana si assesteranno quindi su valori primaverili e prossimi alla norma stagionale. Localmente, in particolare sabato sulle regioni meridionali, l’instabilità atmosferica potrà favorire la formazione di nubi a sviluppo verticale associate a qualche rovescio. All’inizio della prossima settimana un fronte freddo in discesa dal Nord Europa dovrebbe determinare un rapido peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali, dove si potranno ripresentare nevicate fino a quote molto basse. Successivamente la perturbazione tenderà a coinvolgere anche il resto del Paese.

Previsioni meteo per sabato. Nuvolosità variabile sulle regioni centro meridionali e sulle isole; schiarite anche ampie sulle regioni settentrionali. Al mattino piogge isolate sulle isole, nel sud della Puglia e in Abruzzo; nel pomeriggio rovesci isolati nelle zone interne del Centro; rovesci e temporali sparsi all’estremo Sud, sul nord della Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature: massime in crescita al Centro-Nord e sulle isole maggiori, quasi dappertutto nella norma. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino tempo prevalentemente soleggiato, con ampie zone di cielo sereno soprattutto al Centro-Sud. In giornata nubi in aumento sulle regioni settentrionali, nelle isole e all’estremo Sud; possibili rovesci isolati a ridosso dei rilievi, più probabili nelle zone interne del Lazio e delle regioni meridionali. Dalla sera probabile peggioramento sul Piemonte e sulle aree alpine e prealpine del resto del Nord. Temperature ancora in lieve aumento, specialmente sulle regioni centro meridionali. Venti quasi ovunque deboli.