Mosche: uno studio rivela il colore che le attira, ecco qual è

Una ricerca ad opera di studiosi gallesi ha individuato il colore che attrae le mosche e che dovremmo evitare nel nostro abbigliamento e nell'arredo della nostra casa. Di quale colore si tratta?

Il colore che attrae le mosche: il curioso studio

C'è un colore preciso che più di tutti attrae le mosche. Basterebbe evitarlo per tenere alla larga almeno alcuni esemplari perché lo studio degli scienziati del Galles non è stato testato su tutte le specie di mosche presenti sulla Terra.

Di che colore si tratta? Ebbene come svelato da Roger Santer, a capo della ricerca compiuta dal dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Aberystwyth, ad attrarre le mosche è il blu. E' questo il colore che andrebbe evitato sia quando si decide il proprio outfit sia quando si arreda la casa e si scelgono i vari tessuti per divani e tende o tappeti.

Come si è giunti a tale scoperta? Gli scienziati si stavano chiedendo cosa innescasse il comportamento “aggressivo” delle mosche. Da questo interrogativo, analizzando il comportamento di centinaia di mosche si è giunti ad individuare il colore blu come colui che era capaci di attirarne in grande quantità. La ricerca ha coinvolto diverse specie di mosche, ma non tutte quelle esistenti sulla terra. Come si può leggere nell'analisi dei dati, infatti, sono stati studiati i comportamenti delle specie:

glossina

pappataci

tafano

Durante la raccolta dei preziosi dati gli scienziati hanno potuto osservare come le mosche fossero attratte dal colore blu al punto da smettere persino di curarsi di cosa fosse l’oggetto verso cui si stavano dirigendo. Un comportamento che di primo acchito è sembrato davvero inspiegabile, ma che, poi, test dopo test, ha dato riscontri davvero sorprendenti e permesso di comprendere come tale tinta avesse un certo fascino su di esse.

Perché proprio il blu? Si è ritenuto, in primis, che tale colore venisse scambiato dalle mosche per una zona d’ombra, ma ad una analisi più accurata dei tipi di fotorecettori dell’occhio dell’insetto, si è capito come tale ipotesi dovesse essere scartata. Il blu riesce a dare input positivi alle mosche facendo credere loro che lì vi è uno spazio sicuro dove oltretutto possono anche trovare nutrimento.

Quale colore non piace alle mosche?

A scoprire invece quale colore non piace alle mosche è stato un gruppo di studiosi dell’Università della Florida. Analisi dopo analisi sono riusciti a capire come il colore meno amato sia proprio il giallo, in tutte le sue sfumature. Come? Ebbene dalla raccolta dei dati riguardanti i loro comportamenti si è potuto apprendere infatti come evitino di posarsi su superfici di questo colore se hanno la possibilità di scegliere.