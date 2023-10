Monopattini, le novità introdotte dal codice della strada: dal casco all'assicurazione

Novità in arrivo per quanto concerne l'utilizzo dei monopattini. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada arrivano una serie di modifiche ai regolamenti dei monopattini con una serie di norme più severe in materia di casco, targhe e assicurazioni.

Monopattini, assicurazioni e casco: tutte le novità del Codice della Strada

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libero al nuovo Codice della Strada presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che inserisce una serie di novità per il settore della micro-mobilità che coinvolge l'utilizzo di veicoli leggeri e a basso impatto ambientale come scooter, skateboard, monopattini elettrici e biciclette. Una delle novità più importanti introdotte dal nuovo Codice della Strada riguarda l'obbligo di indossare un casco protettivo per chiunque sia alla guida di un monopattino. Non solo, tra i nuovi obblighi richiesti in materia di monopattini anche l'installazione di indicatori luminosi.

Ma non finisce qui, visto che il nuovo Codice della Strada ha introdotto anche alcune modifiche in materia di targa e assicurazione. Le targhe diventano obbligatorie in caso di monopattini di proprietà privata. Naturalmente la registrazione di targhe comporterà una serie di spese extra per chi possiede un monopattino in quanto la sottoscrizione di una polizza varia dai 40 euro ai 150 euro all'anno. Attenzione chiunque non dovesse rispettare tali norme sarà tenuto al pagamento di una sanzione variabile dai 6000 ai 4000 euro.

Tutte le novità del Codice della Strada per l'utilizzo dei monopattini

Tra le novità introdotte dal nuovo Codice della Strada anche il divieto di noleggio di un monopattino nelle zone extraurbane. La richiesta e l'utilizzo dei monopattini è cresciuta tantissimo negli ultimi anni facendo registrare un vero e proprio boom, ma queste nuove regole non sono ancora effettive. Nei prossimi giorni scopriremo il futuro del testo che dovrà seguire il processo legislativo normale fino ad ottenere l’approvazione del Parlamento.

Al momento chi guida una bicicletta è chiamato a rispettare le stesse regole dei ciclisti. L'obbligo del casco, invece, è stato annunciato per i concorrenti minorenni, ma anche per chi è in nomination. Infine il nuovo Codice della Strada introduce un nuovo obbligo che riguarda la targa e l'assicurazione di un monopattino.