Migliora al Nord, clima eccezionalmente mite per la stagione

Negli ultimi giorni del mese in corso e nei primi giorni di febbraio ci attendono condizioni meteo caratterizzate dall’alternanza tra fasi nuvolose e momenti soleggiati con precipitazioni di scarsa entità. Le temperature tenderanno ad aumentare e risulteranno superiori alle medie stagionali: sul nostro Paese infatti scorreranno umide ma miti correnti occidentali. L’inverno resta lontano: le perturbazioni continueranno a passare a latitudini più elevate: almeno fino a martedì 4 febbraio non è prevista alcuna irruzione di aria gelida.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì alternanza tra sole e nuvole su Alpi, regioni tirreniche e Isole: qualche debole nevicata sulle zone alpine di confine oltre 800-900 metri; piogge deboli e isolate su Calabria tirrenica. Prevalenza di cielo sereno altrove. Al mattino qualche nebbia in dissolvimento sul settore orientale della Pianura Padana. Temperature massime in leggero aumento al Nord, senza grandi variazioni altrove. Venti da ovest o sudovest, da moderati a forti su mari e regioni di ponente, al Sud e sullo Ionio; Fohn nelle vallate alpine centro-occidentali. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-85).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì tempo prevalentemente stabile e soleggiato sulla maggior parte del Paese. Al mattino locali nebbie sulla bassa pianura veneta, nuvolosità bassa estesa su Levante ligure, Umbria, zone interne della Toscana e del Lazio. Qualche nube anche su Sardegna e Calabria tirrenica. Nella seconda parte della giornata tendenza a un moderato aumento della nuvolosità al Nord e sul settore tirrenico della Penisola. Possibilità di deboli piogge isolate su Toscana nord-occidentale e Spezzino. Qualche fiocco di neve sulla Val d’Aosta di confine. Venti in prevalenza deboli. Temperature in calo quasi ovunque nei valori minimi, massime senza grandi variazioni.

Foto iStock/Getty Images