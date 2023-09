Meteo, weekend a rischio maltempo per alcune regioni. La tendenza da venerdì 15 settembre

Il nucleo instabile che da metà settimana farà sentire i suoi effetti sulle regioni settentrionali dovrebbe portare ancora un po’ di rovesci e temporali nella giornata di venerdì 15 settembre: nelle prime ore i fenomeni saranno più probabili sulla Pianura padana, e dal pomeriggio su Alpi e Appennino. Nonostante un lieve calo termico atteso al Centro-Nord, in generale il clima risulterà ancora estivo in tutto il Paese.

Gli aggiornamenti meteo per il weekend del 16 e 17 settembre

La tendenza meteo per il weekend è ancora piuttosto incerta. Sembra tuttavia sempre più probabile l’arrivo di un nuovo nucleo di aria calda e instabile che, in avvicinamento dal Mar Ligure, nella giornata di sabato influenzerà le condizioni meteo in parte del Centro-Nord, con rovesci e temporali anche intensi su Toscana, Levante ligure ed Emilia Romagna. Soffieranno venti moderati di Scirocco sui mari intorno alla Sardegna e sull’alto Tirreno.

In base ai dati più recenti, per domenica si profila il ritorno di condizioni stabili in gran parte d’Italia. Le temperature saranno di nuovo in aumento, specie al Centro-Nord e in Sardegna, con valori diffusamente superiori alla media stagionale.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli.