Meteo weekend, vortice ciclonico verso il Sud: la tendenza
Dopo un venerdì 7 novembre instabile al Centro-sud, il fine settimana sarà caratterizzato da tempo variabile sulle regioni meridionali italiane a causa della formazione di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo centro occidentale. Il Nord invece resterà sotto l’influenza del campo di alta pressione presente sull’Europa centrale.
Tendenza meteo: weekend dell'8-9 novembre con piogge e temporali al Sud
Cielo nuvoloso sull’Emilia Romagna, ampie schiarite nel resto del Nord. Cielo nuvoloso sulle isole e sulle regioni centro meridionali. Al mattino qualche pioggia o rovescio su Abruzzo, Molise, Campania, Calabria nordoccidentale. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia in Campania; rovesci isolati in Puglia, rovesci sparsi in Sardegna, specie nel sud dell’isola. Temperature: in rialzo nei valori minimi sulle regioni peninsulari e in val padana. Venti deboli o al più localmente moderati.
Domenica 9 rovesci isolati sulla Sardegna tirrenica, rovesci e temporali sparsi al Sud; qualche pioggia a tratti anche su Abruzzo, Molise, coste laziali. Tempo generalmente soleggiato al Nord, schiarite in Umbria e sulla Toscana. Temperature in calo nei valori minimi sulla Pianura Padana, per il resto senza grosse variazioni.