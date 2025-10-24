Meteo: ultimo weekend di ottobre tra piogge, vento e breve fase di caldo anomalo!

Alle spalle della perturbazione numero 5 di ottobre stiamo osservando un rapido miglioramento, con una breve parentesi complessivamente stabile e soleggiata sull’Italia, ma ancora molto ventosa. La ventilazione occidentale, infatti, resta particolarmente sostenuta su tutti i nostri bacini e al Centro-Sud, con raffiche di burrasca e mari fino ad agitati. L’evoluzione per il fine settimana, tuttavia, resta improntata alla spiccata variabilità e con la prospettiva di un nuovo peggioramento.

Nel letto di queste tese correnti occidentali, infatti, si muoveranno altre perturbazioni. In particolare, due veloci impulsi nord-atlantici diretti verso l’Europa continentale interesseranno il settore alpino: uno sabato 25 (perturbazione n.6), l’altro domenica 26 tra il pomeriggio e la sera (perturbazione n.8), che coinvolgerà marginalmente anche l’estremo Nord-Est prima di dirigersi verso i Balcani.

Tra i due si inserirà la perturbazione n.7, in risalita dalle Isole Azzorre, che attraverserà il Centro-Sud tra sabato pomeriggio e domenica, con una fase di precipitazioni localmente intense nella notte. Le temperature nei prossimi giorni saranno molto altalenanti, spesso oltre la norma al Sud e sulla Sicilia, dove si verificherà una breve fase di caldo anomalo nella giornata di domenica, quando sull’isola si potrebbero superare i 30 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 25 ottobre

Giornata all’insegna della spiccata variabilità, con spazi soleggiati più probabili su Val Padana, Liguria, regioni adriatiche, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia. Nel resto del Paese si osserverà un graduale peggioramento: in mattinata deboli precipitazioni in Valle d’Aosta, in successiva intensificazione sulla regione e in estensione al restante settore alpino tra il pomeriggio e la sera, nevose oltre 1700-2000 metri.

Sempre tra il pomeriggio e la sera piogge in arrivo su Sardegna, regioni centrali tirreniche, Umbria e Campania, in estensione la notte ad Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Fenomeni localmente intensi. Temperature massime in rialzo all’estremo Sud e nelle Isole. Ancora molto ventoso al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 26 ottobre

Al Nord, nei settori ionici e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo un temporaneo peggioramento, nel pomeriggio-sera, lungo le Alpi di confine, all’estremo Nord-Est, su Emilia meridionale e Romagna con alcune precipitazioni, nevose a quote elevate. Nel resto del Paese maggiore variabilità, con un cielo spesso nuvoloso, ma intercalato da brevi schiarite. Poche le piogge, più probabili al mattino su bassa Campania, Calabria tirrenica e Puglia meridionale.

Temperature in ulteriore sensibile aumento al Sud e sulla Sicilia, con punte anomale oltre 30 gradi nel settore ionico dell’isola. Venti sostenuti su mari occidentali e meridionali e nelle regioni del Centro-Sud, con raffiche di burrasca e mari localmente agitati.