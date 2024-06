Meteo weekend: temporali in arrivo e caldo in attenuazione. La tendenza dal 22 giugno

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che il weekend del 22 e 23 giugno – il primo dal solstizio d’estate che quest’anno cade giovedì 20 – segnerà una graduale attenuazione del caldo dopo l’intensa ondata di calore che in questi giorni sta soffocando quasi tutto il Paese.

La tendenza meteo per il weekend

Nella prima parte di sabato il cielo sarà in prevalenza sereno su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio si profila poi un nuovo aumento delle nuvole al Nord-Ovest e sulle aree alpine, con possibili rovesci e temporali in serata in prossimità delle Alpi occidentali. Nel corso della notte l’instabilità potrebbe estendersi anche verso le pianure del Piemonte e della Lombardia settentrionale.

I venti soffieranno da deboli a moderati di Maestrale al Sud e di Libeccio sul mar Ligure. Le temperature saranno in calo soprattutto sulle regioni di Nord-Est, al Centro, in Sardegna e sui versanti tirrenici del Sud, con valori che si riporteranno più vicini alla media stagionale al Centro-Nord e in Sardegna.

L’evoluzione per la giornata di domenica è ancora piuttosto incerta, specialmente per quanto riguarda le tempistiche e la traiettoria della perturbazione in arrivo sabato. Stando alle attuali proiezioni, nelle regioni centro-meridionali e in Sicilia dovrebbe probabilmente proseguire la fase di tempo stabile, mentre al Nord il tempo potrà essere influenzato dal sistema perturbato. Rovesci sparsi e qualche temporale sembrano più probabili sulle zone alpine, in Piemonte e in Lombardia.

In questo contesto le temperature dovrebbero calare ulteriormente al Centro-Nord e in Sardegna. Valori massimi in calo anche al Sud e in Sicilia dove probabilmente le temperature, pur restando sopra la media, non raggiungeranno i picchi estremi che stiamo registrando in questi giorni.