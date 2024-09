Meteo weekend, tempo in miglioramento ma attenzione al vento

L’intensa perturbazione nord atlantica (la n.4 del mese, denominata “Boris” dall’Aeronautica Militare) seguita da correnti fredde settentrionali, si sta allontanando in direzione dei Balcani favorendo un generale miglioramento del tempo, più evidente nelle regioni occidentali del Paese. Nelle zone orientali e meridionali del Paese insisteranno ancora degli annuvolamenti con qualche residua precipitazione. Nel frattempo i venti settentrionali si attenueranno parzialmente, rimanendo però ancora piuttosto intensi delle Isole. Il clima resterà autunnale, con un ulteriore calo termico sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord torneranno a risalire, ma con valori ancora sotto le medie. Tra domenica e lunedì si prevedono ulteriori rialzi verso valori meno lontani dalla norma. La tendenza per la prossima settimana resta incerta con l’Italia che rimarrà sotto l’influenza di una circolazione depressionaria e di una massa d’aria ancora fresca per la stagione accompagnata da probabili episodi di instabilità.

Le previsioni meteo per sabato 14 settembre



Nubi sparse al Nord, sulle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia, ma con tendenza ad ampie schiarite al Nord-Ovest. Tempo soleggiato nel resto del Paese. Piogge sparse in Friuli Venezia Giulia, Gargano, settori tirrenici di Calabria e Sicilia e Messinese. Deboli nevicate oltre i 1400-1700 metri sui settori di confine delle Alpi orientali. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, ma ancora inferiori alle medie stagionali; in calo al Sud e in Sicilia. Ancora ventoso per venti nord-occidentali, intensi sulle Isole. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 15 settembre

Ancora un po’ di nuvole all’estremo Nord-Est, sul medio e basso Adriatico, in Calabria, Basilicata e nord della Sicilia. Sporadiche piogge possibili su bassa Calabria, Messinese, Puglia centro-settentrionale e nell’est del Friuli Venezia Giulia. Tempo ben soleggiato nel resto dell’Italia. Temperature in rialzo nei valori massimi, più sensibile nel settore alpino grazie anche ai venti di Foehn; valori in generale ancora leggermente sotto le medie. Ancora un po’ ventoso per Maestrale; Libeccio sul Ligure.