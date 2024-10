Meteo: weekend di sole al Centro-Sud, qualche pioggia al Nord. Le previsioni dal 12 ottobre

L’Italia è interessata da un generale rialzo della pressione, che durante questo fine settimana garantirà prevalenza di tempo soleggiato al Centro-Sud e sulle Isole, mentre al Nord, lambito da una perturbazione atlantica (perturbazione numero 5 di ottobre), non mancheranno un po’ di nuvole, che comunque porteranno davvero poche piogge. Il rialzo della pressione inoltre non impedirà a correnti relativamente più fredde di infiltrarsi sulla nostra Penisola, favorendo così un generale abbassamento delle temperature, destinate a posizionarsi quasi dappertutto su valori normali per il periodo, se non leggermente al di sotto.

La prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata dalla presenza di un’area di alta pressione che garantirà tempo soleggiato e stabile soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord verrà nuovamente attraversato da più umide correnti atlantiche che porteranno su questa parte d’Italia nuvole e anche qualche pioggia, specie lunedì. Durante questa fase le temperature torneranno ad aumentare oltrepassando nuovamente i valori medi stagionali, soprattutto al Centro-Sud e Isole, con la possibilità che si tocchino anche punte di 30 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 12 ottobre

Sabato alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord e sull’alta Toscana, con qualche debole pioggia sulle zone alpine; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime quasi dappertutto in leggera diminuzione, comunque nel complesso normali per il periodo. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale sullo Ionio. Mari per lo più poco mossi, eccetto lo Ionio, in generale mosso.

Le previsioni meteo per domenica 13 ottobre

Domenica un po’ di nubi al Nord e su Toscana, Umbria e Marche; ampie schiarite nel resto d’Italia, con solo delle velature passeggere. Deboli piogge possibili sulla Liguria centrale. Dal pomeriggio tendenza a schiarite su Alpi, Piemonte e Lombardia. Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo con valori intorno alla media. Venti deboli, con rinforzi di Libeccio sul Ligure, di Maestrale nel Canale d’Otranto, da est nel Canale di Sardegna.