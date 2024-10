Meteo weekend: sabato attenzione al maltempo, con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza dal 19 ottobre

Il via vai di perturbazioni che si sta aprendo in queste ore sull'Italia influenzerà le condizioni meteo anche durante il weekend del 19 e 20 ottobre.

La tendenza meteo per il weekend

In particolare, la giornata di sabato si profila piuttosto perturbata sull’Italia. Secondo le ultime proiezioni, le piogge potranno risparmiare l’estremo Nord-Ovest e la Sardegna, mentre interesseranno un po’ tutto il resto del Paese con i fenomeni più abbondanti tra la Lombardia e le Venezie per il Nord, il settore tirrenico e interno per il Centro e in molte zone del Sud con possibili rovesci o temporali forti in Sicilia e nel settore ionico.

Un vortice ciclonico centrato tra il Ligure e la Sicilia favorirà venti moderati di Maestrale su Tirreno, Sardegna e Canale di Sicilia e soprattutto un forte Scirocco sull’Adriatico e sullo Ionio. Le temperature, in seguito al maltempo, saranno per lo più in calo con valori nella norma al Sud, ancora leggermente sopra le medie al Centro-Nord.

Domenica la depressione comincerà a indebolirsi e a trasferirsi verso sud. Il miglioramento risulterà evidente al Centro e al Nord con le ultime piogge nelle prime ore della giornata tra Lombardia, Veneto, Emilia e Appennino centrale e tendenza a schiarite soprattutto al Centro. Tempo parzialmente soleggiato in Sardegna e piogge per lo più in esaurimento entro il pomeriggio anche tra Campania, Puglia e Lucania. Ancora molte nubi e piogge sparse in Calabria e Sicilia con possibili rovesci o isolati temporali nel settore ionico. Le temperature saranno in ulteriore calo su Puglia e alto Ionio, per lo più in rialzo al Centro-Nord. Venti ancora in prevalenza moderati con lo Scirocco anche teso o forte che insiste sull’alto Ionio.

La tendenza meteo per i giorni successivi

L’inizio della prossima settimana dovrebbe poi essere governato da un lungo corridoio di alta pressione esteso dall’Atlantico (anticiclone delle Azzorre) fino ai Balcani.

Ne dovrebbe conseguire una situazione di stabilità con buone possibilità di schiarite o per lo meno di tempo asciutto in molte zone dell’Italia. Le aree più nuvolose dovrebbero essere l’arco alpino e il Nord-Ovest, lambiti lunedì da un sistema nuvoloso in transito oltralpe, e l’estremo Sud con qualche episodio di instabilità possibile tra lunedì e martedì dapprima in Sicilia e poi anche sulla Sardegna meridionale.

Dal punto di vista termico dovrebbero prevalere i lievi aumenti con valori anche leggermente oltre la norma al Centro-Nord. Per conferme e maggiori dettagli andranno seguiti gli aggiornamenti dei prossimi giorni.