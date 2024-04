2 perturbazioni nel weekend: pioggia e rischio grandine, vento freddo e neve in montagna. Le previsioni dal 20 aprile

Sull’Italia insistono condizioni meteo instabili e variabili, con anche delle fasi di maltempo, a causa del passaggio di veloci perturbazioni accompagnate da un’intensa ventilazione e da aria fredda, con uno sbalzo termico i cui effetti sono più evidenti a causa del recente clima estivo.

Questa situazione termica è destinata a durare almeno fino alla prima parte della prossima settimana, con valori inferiori alla norma, più accentuati nelle minime notturne e durante gli episodi di precipitazione.

In particolare, nel corso di questo weekend l’Italia sarà alle prese con due perturbazioni: la prima darà luogo oggi ad una decisa intensificazione del vento e investirà soprattutto le regioni centrali, parte del Sud e l’Emilia Romagna, con piogge, temporali e nevicate in Appennino. La seconda porterà un peggioramento nella seconda parte di domenica al Nord, anche in questo caso con nevicate a quote insolitamente basse su Alpi e Appenino settentrionale. L’alternanza tra passaggi perturbati e pause con tempo più stabile avrà come conseguenza un andamento altalenante delle temperature.

Le previsioni per sabato 20 aprile

Oggi nubi al mattino su Alpi orientali e regioni centrali, con rovesci e qualche temporale al Centro. Ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio instabilità diffusa su Venezie, Emilia Romagna, regioni centrali e Sud Italia, con rovesci e temporali localmente intensi e con rischio di grandine; nevicate su Prealpi venete e Appennino tra 1300 e 1500 metri. Resistono le schiarite al Nord-ovest, in Calabria e Isole. In serata ancora instabile sul medio Adriatico e al Sud. Temperature in aumento al Sud e in Sicilia, stabili altrove. Venti settentrionali di nuovo in intensificazione: Foehn sulle Alpi e al Nord-Ovest; Tramontana in Liguria, Bora sull’alto Adriatico e Maestrale sulle Isole Maggiori. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni per domenica 21 aprile

Domani al mattino residue precipitazioni in Abruzzo, Molise e Puglia; Nuvole sparse al Sud e sulle Alpi orientali, altrove sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera peggiora al Nord con piogge, rovesci e nevicate fino a 800/1300 metri su Alpi, Prealpi e Appennino Ligure ed Emiliano.

Temperature in calo al Nord. Ancora ventoso sul medi e basso Adriatico.