Meteo Weekend: pioggia e vento freddo in arrivo sull'Italia

Le condizioni meteo del weekend risentiranno ancora dell’intensa perturbazione atlantica (la n. 8 del mese) che ha interessato ieri il Nord Italia e la Toscana. Nella giornata di sabato 28, scivolando lungo i Balcani, lambirà infatti anche le nostre regioni centro-meridionali dove assisteremo allo sviluppo di locali rovesci o temporali.

Sempre sabato, la coda di un’altra perturbazione atlantica (la n. 9 di settembre) porterà un po’ di instabilità tra Lombardia e regioni di Nord-Est e, successivamente, domenica sulle regioni centrali adriatiche. Fino a sabato le temperature al Sud saranno superiori alla norma e pienamente estive (oggi anche sul medio Adriatico).

Tuttavia, tra sabato e domenica venti più freddi settentrionali sostituiranno gradualmente i tiepidi venti da sud, determinando un sensibile calo termico a partire dal Centro-Nord.

L’evoluzione per la prossima settimana resta incerta; l’attuale tendenza evidenzia iniziali condizioni di stabilità, ma con la prospettiva del transito di una nuova perturbazione fra martedì e giovedì.

Le previsioni meteo per sabato 28

Tempo soleggiato al Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Nuvolosità variabile nel resto d’Italia con locali rovesci o temporali nel corso della giornata al Nord-Est, Lombardia orientale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria tirrenica e nord-est della Sicilia; isolati rovesci possibili al mattino sul Lazio, nel pomeriggio sulle Alpi occidentali.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, in Sardegna, Campania e nord Sicilia; valori ancora estivi e prossimi ai 30 gradi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Ventoso per Libeccio nel mar Ligure e di Maestrale sul Tirreno e sulle due Isole maggiori; Bora in rinforzo sull’alto Adriatico; ventoso anche sulle Alpi occidentali. Molto mossi o agitati i mari di ponente.

Le previsioni meteo per domenica 29

Tempo in prevalenza soleggiato, a parte degli annuvolamenti al mattino lungo il versante adriatico con residue piogge o rovesci fra le Marche e il Gargano, ma in rapido miglioramento. Fra pomeriggio e sera nubi in aumento su Alpi e Nord-Ovest.

Temperature quasi ovunque in calo, più sensibile sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; valori inferiori alla norma, eccetto sul Tirreno centrale e il versante ionico. Ventoso per Maestrale al Sud e Isole, per Bora/Grecale al Centro e sull’alto Adriatico.